Federica Pellegrini, la prima foto a casa con la figlia Matilde

L 'ex nuotatrice ha dato alla luce la sua bambina il 3 gennaio e ora ha potuto finalmente presentarle i suoi cagnolini

E’ un periodo magico quello che stanno vivendo Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta. Il 3 gennaio è infatti nata la loro prima figlia e, dopo alcuni giorni in ospedale, la neomamma è finalmente tornata a casa. Ad attenderla non sono la famiglia, ma anche i suoi cagnolini, tre bulldog francesi. Proprio loro sono i protagonisti della prima foto in casa di Matilde.

I bodyguards di Matilde

Il primo scatto a casa della figlia della coppia è ricco di amore e tenerezza. Nell’immagine pubblicata su Instagram, la Pellegrini è seduta sul divano in abiti sportivi in quella che sembra essere la cameretta di Matilde, tra le sue braccia la piccola appoggiata sul cuscino per l’allattamento. Intorno all’ex campionessa di nuoto i tre cani. “Bodyguards di altissimo livello“, ha scritto nella descrizione aggiungendo un cuore nero.

La nascita della bambina

La bimba, il cui arrivo era prevista tra Natale e Capodanno, è nata all’alba del 3 gennaio. A dare l’annuncio erano stati proprio i neogenitori che, esprimendo tutta la loro felicità, avevano anche parlato di un travaglio e parto non facile. “Due giorni complicati… Finalmente sei arrivata!! Matilde”, si leggeva nel post, accompagnato una foto delle nuova famiglia. Moltissimi i vip e gli sportivi che si erano congratulati con la Pellegrini e Giunta.

La lettera della Pellegrini a Matilde

A poche settimane dal parto, la Pellegrini aveva deciso di scrivere una lettera per la bambina in arrivo. Attraverso le pagine di Vanity Fair, l’ex nuotatrice aveva messo nero su bianco tutti i suoi tumori per il futuro della bimba. “Nascerai in un mondo difficile – aveva detto riferendosi all’atroce omicidio di Giulia Cecchetin per mano per suo ex fidanzato Filippo Turetta -, ma spero con tutto il cuore di darti gli strumenti per poter scegliere. Tutti ci siamo trovati in momenti bui, o in compagnie sbagliate, ed è in quel momento che devi decidere che strada prendere”. La campionessa olimpica aveva poi concluso: “Adesso si confonde tantissimo la gelosia con l’amore. Scambi il fatto che lui ti dica: ‘ok però questo vestito lo metti solo quando ci sono io’ con delle attenzioni”.

Il simpatico annuncio della gravidanza

Per l’annuncio della gravidanza Federica aveva scelto un modo simpatico. Appena terminata la performance in vasca ai Mondiali di Fukuoka della nuotatrice Mollie O’Callaghan, che ha strappato alla Pellegrini il record del mondo nei 200 stile libero, la campionessa aveva postato un video con la pancina e la scritta: “Ce lo riprenderemo“.