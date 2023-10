Sarah Jessica Parker dice no ai ritocchi estetici: “Un’attrice deve poter muovere il viso”

L a star di Sex and the City parla del tema dell'invecchiamento e di come viene affrontato diversamente per le donne: "Alla maggior parte degli uomini della mia età non viene mai chiesto nulla a riguardo". E sul ricorso al botox dice…

Sarah Jessica Parker non ha paura di invecchiare. La star di Sex and the City ama sfoggiare gli outfit più glamour ma è a suo agio nel mostrare anche i segni del tempo, come i capelli grigi. E non ha alcuna intenzione di ricorrere alla chirurgia plastica. “Sono un’attrice, devo poter muovere le sopracciglia”, ha detto in un’intervista al Telegraph.

Il tema dell’invecchiamento e la differenza con gli uomini

Sarah Jessica Parker ha parlato del tema dell’invecchiamento e della logica dei “doppi standard” che imperversa a Hollywood. Agli uomini non viene mai chiesto nulla riguardo l’avanzamento dell’età mentre per l’altra metà del cielo è un punto centrale: “C’è così tanta enfasi sull’aspetto delle donne mentre alla maggior parte degli uomini della mia età non viene mai chiesto nulla riguardo l’invecchiamento. Non capisco tutta questa attenzione posta sulla riflessione sul tempo che passa”, ha spiegato al quotidiano inglese.

Il no al botox di Sarah Jessica Parker

Di fronte a un numero sempre più alto di celebrities con i visi irrigiditi dal botox, arriva forte il no di Sarah Jessica Parker. L’attrice 58enne ha accettato il suo corpo che cambia con l’età, anzi ha fatto sapere di non voler ricorrere ad alcun ritocco estetico vista anche la sua professione: “Non posso parlare a nome degli altri e non sono contraria se qualcuno fa qualcosa. Ma non è una cosa che voglio fare. Sono un’attrice, devo poter muovere le sopracciglia! Sono obbligata a trasmettere emozioni, a comunicare con il mio viso”.

🗣️Sarah Jessica Parker discusses skincare, keeping fit and her passion for all things literary. Read the interview here⬇️https://t.co/DFqXrpdov1 pic.twitter.com/Oaxw5LUZDo — The Telegraph (@Telegraph) October 23, 2023

Il parere del marito

Dalla sua parte anche il marito, l’attore Matthew Broderick che debutterà con lei a teatro a Londra a gennaio. “Lui la pensa come me e credo che non vorrebbe mai che io mi faccia un ‘vaccino antirughe'”, ha aggiunto. Un idem sentire che dura da tempo: la coppia è sposata da quasi 30 anni e ha tre figli.