Scarlett Johansson compie oggi 40 anni. Dal suo debutto nel 1994 a soli 9 anni in North all’ultimo Jurassic World: Rebirth, la sua carriera è stata in costante ascesa. Da bambina prodigio a icona di Hollywood, Scarlett non è soltanto un’attrice, ma anche cantante, produttrice, modella, imprenditrice e da sempre una donna socialmente impegnata. Nel suo palmarès due BAFTA, il César onorario dell’Accademia di Francia e numerose nomination agli Oscar.

Protagonista dell’industria cinematografica

Scarlett Johansson, in tre decenni di onorata attività, si è ritagliata un ruolo da vera protagonista nell’industria cinematografica. Inserita nel 2024 dalla rivista Time nella lista delle persone più influenti del mondo, tra il 2018 e il 2019 è stata l’attrice più pagata di Hollywood. I suoi film, da quelli più intimisti a quelli ad alto budget, hanno incassato più di 14,5 miliardi di dollari, rendendola la star del cinema femminile con il maggior incasso della storia.

Una famiglia legata al grande schermo

Scarlett Johansson è nata il 22 novembre 1984 a New York. È figlia di Karsten Johansson, un architetto di origine danese, e Melanie Sloan, proveniente da una famiglia ebraica di Minsk. Sua madre, produttrice cinematografica, e suo nonno, regista e sceneggiatore, hanno alimentato la sua passione per il cinema. Il suo nome è un omaggio al personaggio di Scarlett O’Hara, interpretato da Vivien Leigh in Via col vento. Da bambina, ha studiato danza classica e teatro al Lee Strasberg Theatre and Film Institute e alla Professional’s Children School di Manhattan.

L’incontro con Robert Redford

La sua carriera affonda le radici a metà degli anni ’90. Sono passati 26 anni da quando, a soli 14 anni, fu stata scelta da Robert Redford per un piccolo ruolo ne L’uomo che sussurrava ai cavalli (1998). Quell’incontro in Montana con il leggendario cowboy le aprì la strada a una carriera straordinaria. Il suo ruolo di giovane seduttrice nel film L’uomo che non c’era dei fratelli Coen l’ha posta sotto i riflettori.

Scarlett Johansson, talento e versatilità

Versatilità, talento, sensualità e determinazione hanno contribuito a fare di Scarlett Johansson un’icona del cinema, contesa dai migliori registi di Hollywood. Molti i film rimasti nel cuore del pubblico: dalla sua indimenticabile interpretazione in Lost in Translation (2003) di Sofia Coppola accanto a Bill Murray, che le è valsa un BAFTA come miglior attrice, a La ragazza con l’orecchino di perla di Peter Webber dello stesso anno. Molto fruttuosa la successiva collaborazione con Woody Allen in Match Point, Scoop e Vicky Cristina Barcelona. Scarlett ha saputo spaziare tra commedia, dramma e film d’azione, conquistando critica e pubblico. Ma è soprattutto con il personaggio della Vedova Nera nell’universo Marvel che ha raggiunto una fama planetaria. Tra i titoli più rilevanti, oltre alle sue apparizioni nella saga Avengers, figurano anche Ghost World (2001), The Black Dahlia (2006), The Final Trick (The Prestige) (2006) e Her (2013).

L’ultima fatica di Scarlett Johansson

Dopo aver brillato nei film Marvel, l’ultima sfida Scarlett Johansson si svolge nel mondo dei dinosauri con Jurassic World: Rebirth, dove interpreterà Zora Bennett, una mercenaria che affronta dilemmi etici e pericoli preistorici. Il film, diretto da Gareth Edwards, promette di riportare sullo schermo l’atmosfera misteriosa e affascinante dell’originale Jurassic Park.

EXCLUSIVE 🦖#JurassicWorldRebirth "goes back to what I loved about the original", Gareth Edwards tells Empire. READ MORE: https://t.co/bdpunysirc pic.twitter.com/tTNhfnaH08 — Empire (@empiremagazine) November 15, 2024

La vita privata di Scarlett Johansson

Scarlett Johansson si è sposata tre volte e ha avuto due figli da due matrimoni diversi. Ha sposato l’attore Ryan Reynolds il 27 settembre 2008, ma la coppia si è separata nel 2010 e ha divorziato nel 2011. Nel 2013 l’attrice ha annunciato di essere fidanzata con il giornalista francese Romain Dauriac, con cui ha avuto una figlia, Rose Dorothy, nel 2014. Si sono sposati lo stesso anno, ma nel 2017 hanno annunciato la separazione e l’attrice ha richiesto il divorzio. Nel 2019 Scarlett ha ufficializzato la relazione con il comico Colin Jost, con cui si è sposata nel 2020 e ha avuto un figlio nel 2021.

La polemica fra Scarlett Johansson e OpenAI

Scarlett non ha mai avuto paura di denunciare ingiustizie e difendere le proprie idee. Recentemente ha fatto parlare di sé per la sua presa di posizione nei confronti di OpenAI. L’attrice ha criticato la nota azienda di intelligenza artificiale sollevando preoccupazioni sulla crescita dell’azienda e sulle sue pratiche di sicurezza. A maggio, ha raccontato che il CEO Sam Altman le aveva proposto di prestare la voce per il nuovo chatbot ChatGPT-4.

Dopo il suo rifiuto, OpenAI ha rilasciato una voce simile alla sua, tanto che – come ha scritto – “i suoi amici più cari e le agenzie di stampa non riuscivano a notare la differenza”. La Johansson ha legato questo episodio alla crescente preoccupazione per la protezione dell’immagine e dell’identità, dato il dilagante uso dei deepfake. OpenAI ha risposto che la voce non era stata ispirata da Johansson, ed era stata registrata da un altro attore. Ma l’azienda ha comunque proceduto a ritirare la voce del chatbot.