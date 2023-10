Serena Williams nominata Fashion icon dell’anno: la prima volta di una sportiva

L a campionessa di tennis entra nella storia come prima atleta a ricevere il titolo dal Council of Fashion Designers of America: "Fin da quando ero bambina, ho usato la moda come uno sfogo per esprimere me stessa"

Serena Williams si aggiudica un altro titolo ma questa volta non c’entra con la sua straordinaria carriera da tennista. La campionessa è stata nominata “fashion icon” dell’anno dal Council of Fashion Designers of America. È la prima atleta a ricevere il prestigioso riconoscimento che negli anni passati è andato a star come Zendaya, Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Naomi Campbell, Beyoncé e Rihanna.

Le motivazioni del premio

Serena Williams non solo è una delle più grandi tenniste di tutti i tempi ma è anche “un’imprenditrice, filantropa, designer, madre, figlia, sorella e amica”, viene spiegato nelle motivazioni dal CFDA. La cerimonia di premiazione avverrà con un evento esclusivo il 6 novembre al Museo di storia naturale di New York e sarà presentata da Sarah Jessica Parker. “Serena è una delle persone che più ispirano al mondo, un’icona dello sport. Rappresenta la grandezza ai massimi livelli, porta la moda in un altro mondo a un altro pubblico, rimanendo sempre fedele a se stessa, sia dentro che fuori dal campo. È una perfetta combinazione dei nostri mondi, il massimo esempio di individualità in tutto ciò che fa”, ha spiegato il presidente del CFDA Thom Browne.

Entusiasta il commento della campionessa, che si è ritirata nel 2022 ed è diventata da poco mamma bis: “Fin da quando ero bambina, ho usato la moda come uno sfogo per esprimere me stessa. La moda mi ha dato la sicurezza di entrare in campo con la consapevolezza di chi ero, la certezza di dove stavo andando”. La tennista ha poi ricordato i suoi primi passi nel fashion system: “Il sogno di possedere il mio marchio è diventato realtà e nel corso della mia carriera ho avuto la fortuna di collaborare con i designer più affermati e i creativi emergenti più entusiasmanti. Mi sono divertita così tanto ad apprendere il mio stile e a permettergli di cambiare man mano che la mia vita si evolveva, ma ho sempre ritenuto vera una cosa: la moda è per tutti, indipendentemente dalla taglia, dalla razza o dal reddito“.

Il rapporto speciale tra Serena Williams e la moda

Da quando Serena e sua sorella Venus Williams hanno iniziato a giocare con treccine e perline tra i capelli da bambine, hanno in qualche modo portato la moda sui campi da tennis. Con il passare degli anni, il rapporto si è fatto sempre più speciale. Nel 2018, la campionessa ha addirittura lanciato una sua linea di abbigliamento (S by Serena), seguita l’anno successivo da una linea di gioielli. I brand hanno sempre fatto a gara per averla come testimonial.

La moda come messaggio

Le scelte stilistiche di Serena non hanno mai risposto solo all’estetica ma al desiderio di veicolare un messaggio. L’idea di emancipazione femminile e orgoglio per il proprio corpo si sentono forte in ogni suo look. Sia sul campo come il completo in bianco e nero creato insieme a Virgil Abloh per i French Open del 2019 con le parole “madre, campionessa, regina, dea”. Che fuori dal campo, dalle copertine sulle riviste ai tanti red carpet. Un’indiscussa icona nello sport e nella moda.

