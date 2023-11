Shannen Doherty: “Il tumore è arrivato alle ossa. Non voglio morire”

S hannon Doherty lotta con un cancro al seno diagnosticatole nel 2015

Shannon Doherty, 52enne attrice americana nota per la serie tv degli anni ’90 “Beverly Hills 90210” e successivamente “Streghe” ha affrontato schiettamente nel corso di un’intervista a “People” la lotta contro la sua malattia: un cancro al seno allo stadio 4 che ora si è diffuso alle ossa.

Shannon Doherty: “Non ho finito di vivere”

L’attrice, che continua a ricevere le cure, è più determinata che mai ad andare avanti e confidato di non essere pronta a morire. “Non ho finito di vivere. Non ho finito di amare. Non ho finito di creare. Non ho ancora finito di sperare di cambiare le cose in meglio“, ha affermato “Semplicemente non ho finito.”

La malattia di Shannon Doherty

All’attrice è stato diagnosticato un cancro al seno nel 2015. In seguito la Doherty ha subito una mastectomia e si è sottoposta a chemioterapia e radiazioni. Nell’aprile 2017 ha rivelato su Instagram che il tumore era in remissione, ma nel 2019 la malattia è tornata e l’anno successivo la star di “Beverly Hills” ha annunciato la diagnosi di cancro metastatico allo stadio 4. A giugno la Doherty aveva condiviso su Instagram la notizia che il cancro si era diffuso al cervello e che cinque mesi prima era stata sottoposta a un intervento chirurgico per rimuoverlo. “È stata sicuramente una delle cose più spaventose che abbia mai vissuto in tutta la mia vita”, ha dichiarato in proposito.

Shannon Doherty confida nella medicina

Parlando apertamente della sua malattia, Shannon Doherty spera di aumentare la consapevolezza e i fondi per la ricerca sul cancro, dimostrando al tempo stesso che le persone affette da cancro terminale hanno ancora molto da dare al mondo. “È folle per me non abbiamo ancora una cura”, ha detto l’attrice a “People”. La Doherty spera di rientrare negli studi clinici che man mano vengono portati avanti per sviluppare nuovi trattamenti. Secondo l’organizzazione Susan G. Komen, si stima che negli Stati Uniti 168.000 donne vivano con un cancro al seno metastatico. Shannon soprattutto desidera dimostrare che può lavorare nonostante la diagnosi di cancro ed è questo profondo senso di disciplina che la aiuta ad andare avanti.

“Il mio ricordo più grande deve ancora arrivare”

“Quando ti chiedi: ‘Perché io? Perché mi sono ammalato di cancro?’ e poi “Perché il cancro si è ripresentato?” Perché sono nella fase 4?’, sei portata a interrogarti sullo scopo più grande nella vita”, ha spiegato l’attrice. Ogni mattina, Shannen è grata per un’altra giornata trascorsa con i suoi amici, la sua famiglia e il suo pastore tedesco Bowie. “Il mio ricordo più grande deve ancora arrivare”, ha detto. “Prego. Mi sveglio e vado a letto ringraziando Dio, pregando per le cose che contano per me senza chiedere troppo. Mi connette a un potere e a una spiritualità più elevati. La mia fede è il mio mantra.”

La separazione di Shannon Doherty dal terzo marito

Nella primavera scorsa la Doherty si è separata dal suo terzo marito, Kurt Iswarienko. L’attrice ha infatti chiesto il divorzio dopo 11 anni, pare per colpa di un tradimento da parte dell’uomo. In passato i due avevano parlato della possibilità di avere dei figli, ma poi il timore per l’età avanzata dell’attrice e la malattia li avevano fatti desistere.

Confessioni a cuore aperto in un nuovo podcast

Il viaggio di otto anni della Doherty contro il cancro ha portata l’attrice a riflettere sulla sua vita, un tema che esplorerà nel suo podcast in stile libro di memorie, “Let’s Be Clear with Shannen Doherty”, in anteprima il 6 dicembre su iHeartRadio, dove ha intenzione di discutere di tutto, dai momenti salienti della sua carriera alle sue relazioni passate fino alle diverse fasi della sua malattia. “Voglio raccontare – ha spiegato la star di ‘Beverly Hills, 90210’ – cosa è stato per me lavorare con Michael Landon ne ‘La casa nella prateria (aveva il ruolo di Jenny Wilder nella serie andata in onda dal 1974 al 1983), con Wilford Brimley in ‘Our House (Vita col nonno)’, (interpretava Kris nella serie), o parlare del periodo di 90210. Così è stato per me essere sulla copertina della rivista Rolling Stone appena ventenne”.

Shannen Doherty è “aperta” a ritrovare l’amore: “Sono abbastanza sicura che incontrerò qualcuno – spero presto

“Non credo che resterò single per sempre”, dice l’attrice di ‘Beverly Hills, 90210’ a PEOPLE nella sua ultima cover story

In ogni occasione, Shannen Doherty trova un senso di speranza e di possibilità.

Durante le riprese per la copertina di PEOPLE , pochi giorni prima del Ringraziamento, l’ alunna di Beverly Hills, 90210 e Streghe , 52 anni, afferma di aver recentemente realizzato di essere pronta a ritrovare l’amore.

“Non ero affatto pronta prima di tre settimane fa”, ammette candidamente. “E succede qualcosa. C’è sempre un fattore scatenante, solo un momento che hai, qualcuno ti dice qualcosa, il tuo ex ti dice una cosa e tu dici: ‘Okay, sì, sto bene. Sto bene'”. .’ Ho una chiusura e posso andare avanti in modo davvero sano.”

Alla domanda su come sarà quella futura relazione, Doherty ammette di non saperlo.

“Ho un migliore amico, un migliore amico maschio con cui scherziamo dicendo che siamo sposati”, ha aggiunto. “Non so se è quello o se è inciampare in qualcuno e sentire una connessione istantanea. Sono aperto e non lo ero [prima].”

Continua: “Non credo che resterò single per sempre. Devo amare me stesso e fare i conti con il passato, davvero, prima di poter andare avanti, e ora sono abbastanza sicuro che incontrerò qualcuno, spero presto.

Dopo 11 anni di matrimonio, la Doherty si è separata dal terzo marito Kurt Iswarienko nell’aprile . (La coppia si è separata a gennaio e ha citato “differenze inconciliabili” come motivo nella richiesta di divorzio. )

Anche se dice di aver trascorso molti “bei anni” con lui, la Doherty – che in precedenza è stata sposata con Rick Salomon dal 2002 al 2003 e Ashley Hamilton dal 1993 al 1994 – è pronta ad voltare pagina dal suo passato.

“Ascolta, Elizabeth Taylor mi ha ancora battuto per quanto riguarda mariti e divorzi, quindi sto bene. Non ci sono ancora arrivata, quindi non c’è motivo di essere negativa al riguardo. S— succede,” dice di lei rottura.

L’attrice ha trascorso gli ultimi anni in cura per il cancro al seno allo stadio 4 . Discuterà delle sue relazioni – così come della sua carriera e del suo percorso contro il cancro – nel suo prossimo podcast dal vivo in stile memorie , Let’s Be Clear with Shannen Doherty , in anteprima il 6 dicembre.

Dal momento in cui le è stata diagnosticata la malattia nel 2015, ammette che è stato terrificante per lei. “È stato sicuramente uno di quei momenti in cui ti chiedi se ce la farai, ma è anche quello in cui impari di più su te stesso perché devi scavare davvero in profondità e raccogliere la forza per affrontarlo a testa alta e continuare. andare avanti”, dice.

Per lei, quella forza viene dalla sua famiglia e dai suoi cari, e la star dice che è aperta anche all’idea della maternità.

“Non mi piacerebbe altro che diventare mamma”, dice. “L’ho sempre desiderato, e penso che se lo facessi con la mia migliore amica o con un partner, non saprei quanto tempo… “

Fa una pausa un attimo, poi continua. “Guardo i bambini che non hanno affatto genitori: qualsiasi quantità di tempo [con un genitore] è meglio di niente. Vacillo. Sto aspettando il mio tempo, ma nel frattempo ho i sette anni di mio fratello bambini e i figli del mio migliore amico, che considero come i miei figli.

Sebbene Doherty riconosca di aver sofferto alcuni periodi di depressione, rimane fiduciosa nella vita e nell’amore.

“Le cose non sono state esattamente facili e lisce. Sono state davvero impegnative a volte, ed è difficile ritrovarti improvvisamente single a cinquant’anni e con un cancro allo stadio 4. È difficile”, ammette. “Ed è stato molto deprimente per un po’ ormai, ma alla fine la svolta.”

Ora Doherty accoglie ciò che potrebbe accadere a braccia aperte. “Non volevo buttarmi in qualcosa e non avere tutto chiarito nella mia testa perché in quel momento non sarei più di alcun aiuto per un’altra persona”, dice. “Ora sono pronto.”

Shannon Doherty va sul personale, lancia podcast sulla sua vita

