Sienna Miller conferma la gravidanza: sul red carpet a Londra con il pancione

L 'attrice 41enne ha svelato di essere in dolce attesa del secondo figlio sfilando con un look inequivocabile all'evento Vogue World. Celebrare il corpo che cambia con la maternità è sempre più di tendenza tra le celebrities

Un look che è anche un annuncio quello di Sienna Miller. L’attrice americana sfila sul red carpet dell’evento Vogue World 2023 mostrando fiera il suo pancione in vista. Conferma così le voci sulla sua seconda gravidanza circolate durante l’estate.

In attesa del secondo figlio

La futura mamma 41enne ha già una figlia, Marlowe, 11 anni, nata dalla relazione con l’attore britannico Tom Sturridge, che ha frequentato dal 2010 al 2015. Ora è in attesa del secondogenito dal nuovo compagno, l’attore e modello 26enne Oli Green. I due sono stati fotografati insieme per la prima volta al party post-Oscar di Vanity Fair nel 2022. L’attrice aveva rivelato di aver congelato gli ovociti appena compiuti i 40 anni e di sognare una nuova gravidanza. Quest’estate i paparazzi hanno scattato alcune sue foto in costume da bagno che evidenziavano un pancino sospetto.

L’outfit di Sienna Miller

Ora l’annuncio in grande stile con un look total white firmato Schiaparelli che mette in risalto il pancione. Per l’evento esclusivo londinese allo storico Theatre Royal Drury Lane, Sienna Miller indossava un crop top a camicia e intreccio sul seno in tessuto froissé. La gonna, della stessa texture e a palloncino, era a contrasto rispetto a calze e décolleté nere.

Tendenza pancione

La scelta dell’attrice americana conferma quella che è sempre più una tendenza tra le celebrities, la celebrazione dei corpi che cambiano in gravidanza. Basta ai look premaman che nascondono le nuove forme arrotondate. Esse vanno invece esaltate con vestiti attillati o trasparenze. La maternità è sexy, come insegna Rihanna che ha anche lanciato una collezione di lingerie dedicata alle future mamme. Le foto della sua campagna mentre allatta sorridente il piccolo RZA con il pancione hanno fatto il giro del mondo.