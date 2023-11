Su Netflix arriva “Unica”, il docufilm su Ilary Blasi

L 'annuncio a sorpresa della piattaforma di streaming: "Ne sono state dette tante, ora tocca a lei far sentire la sua voce". L'intervista esclusiva alla conduttrice in uscita il 24 novembre

“Ne sono state dette tante, ora tocca a lei far sentire la sua voce”. Netflix annuncia a sorpresa in un post su Instagram l’uscita di “Unica”, il docufilm su Ilary Blasi. L’appuntamento è per il 24 novembre quando finalmente la conduttrice ed ex signora Totti dirà per la prima volta la sua verità.

Il teaser di Netflix

“A volte si è detto troppo. A volte si è detto poco. A volte si è detto sbagliato. Voglio raccontarvi la mia storia. Per raccontarvi un po’ di me e di tante cose che non sapete”, dice Ilary Blasi nel teaser condiviso sui social. La si vede prima in una macchina in giro per Roma e poi entrare in uno studio di registrazione, elegante in camicia bianca e pantaloni neri.

La verità esplosiva di Ilary Blasi

Quali rivelazioni esplosive sarà pronta a raccontare dopo un anno e mezzo di silenzio dalla notizia della separazione dallo storico capitano della Roma? Intanto a parlare sono le immagini. Nel trailer si vedono due scorci della Capitale non casuali: lo stadio Olimpico, teatro di infinite battaglie in campo dell’ex marito, e l’Ara Coeli, la basilica dove i due si sposarono nel 2005.

“Unica”

Anche il titolo del docufilm sembra anticiparne già il focus. Potrebbe essere un riferimento alla famosa maglietta “6 unica” sfoggiata da Totti dopo un gol nel marzo 2002, agli inizi della loro storia d’amore.

Il divorzio

Nel frattempo sono passati vent’anni e tre figli. E ora, mentre va avanti il complicato processo di divorzio, i due hanno entrambi nuove relazioni ormai ufficiali: la showgirl con Bastian Muller, l’ex campione giallorosso con Noemi Bocchi.

L’intervista di Totti

A rompere per primo il silenzio è stato Totti con un’intervista esclusiva al Corriere della Sera in cui accusava Ilary di averlo tradito per prima. E poi i retroscena sui Rolex rubati, le borsette prese come riscatto, i veleni e il desiderio infine di trovare una pace tra loro: “Noi due abbiamo passato venti anni insieme, con tanti momenti molto belli. Ora vorrei solo che trovassimo un equilibrio tra noi capace di proteggere i ragazzi che sono la più grande ragione, per entrambi, di amore. So che non è facile, ma quello che c’è stato tra noi, per tanti anni, è stato importante”, aveva dichiarato l’ex calciatore.

Ora tocca a Ilary Blasi

Ora finalmente tocca a Ilary Blasi rivelare la sua storia e la sua versione dei fatti nel docufilm prodotto da Banijay Italia e diretto da Tommaso Deboni. Un ritratto totalmente inedito, intimo e sincero, arricchito dalle testimonianze di persone che da sempre le sono state accanto. “Io difficilmente mi emoziono o sono agitata. Non sono per niente ansiosa. Però qui si parla di me”, dice ancora sorridendo nel teaser di presentazione del docufilm. E non vediamo l’ora di sentire il resto.