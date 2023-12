V enerdì 15 dicembre si sono tenuti gli UNCA Awards a New York. Tra i protagonisti, Sharon Stone e Alessandro Benetton

Lo scorso venerdì 15 dicembre a Casa Cipriani a New York si è tenuta l’annuale cerimonia di consegna degli UNCA Awards. L’evento è promosso da UNCA, Associazione dei Corrispondenti presso le Nazioni Unite. L’obiettivo della premiazione è valorizzare i reporter distintisi nella copertura delle crisi internazionali, del cambiamento climatico e delle agenzie Onu.

UNCA Awards 2023: le premiazioni

L’edizione 2023 si è aperta con l’intervento del segretario generale Antonio Gutierres, che ha ricordato la tragedia umanitaria a Gaza e l’impegno dei giornalisti di tutto il mondo che rischiano la vita per raccontarlo. A questo proposito, la medaglia d’oro per la stampa Elizabeth Neuffer Award è stata consegnata a Colum Lynch (Devex). Il premio Prince Albert II di Monaco è andato invece a Valerie Volcovici (Reuters), mentre l’italiano Marco Congiu (Sky Tg24) ha conquistato la medaglia d’argento per il suo reportage sui rifugiati climatici in Louisiana.

Ma i protagonisti della serata non facevano parte unicamente della stampa: il segretario generale ha premiato per il suo impegno umanitario l’attrice Sharon Stone con il premio Global Citizen of the Year. La nomina a Global Advocate of the Year è invece stata assegnata a Sofia Carson (per le sue attività come ambasciatrice Unicef) e ad Alessandro Benetton per la sua dedizione e leadership nella promozione di politiche sostenibili.

Alessandro Benetton e Sharon Stone

UNCA Awards: Alessandro Benetton Global Advocate of the Year

Non solo un grande riconoscimento per una delle figure più in vista del nostro paese, ma un traguardo per l’imprenditoria italiana che a partire da questa soddisfazione può continuare ad impegnarsi in vista di un futuro più sostenibile. Benetton è impegnato da anni per promuovere la cultura dei principi ESG dell’ONU all’interno di un ampio portafoglio di attività che spazia da infrastrutture per la mobilità con (Mundys) al food retail (Avolta), dall’abbigliamento (United Colors), all’agricoltura, al digitale.

Il premio è un riconoscimento all’approccio strategico che ha maturato negli anni applicando gli insegnamenti ricevuti ad Harvard da Michael Porter nelle attività di 21Invest (gruppo europeo di investimenti da lui fondato nel 1992). La sostenibilità è parte integrante del processo di creazione di valore da parte di Benetton, investitore di aziende che sono cresciute e divenute competitive migliorando le condizioni economiche e sociali delle comunità in cui operano.

Il discorso di Alessandro Benetton agli UNCA Awards

«Ho sempre considerato il fare business come generazione di valore non solo per l’azienda che opera ma anche per la comunità di cui fa parte, assicurando sviluppo stabile e sostenibile a tutti gli attori coinvolti», ha spiegato Benetton nel suo discorso di ringraziamento.

Il premio valorizza l’impegno dell’imprenditore nell’introduzione di una nuova cultura di impresa sostenibile come presidente di Edizione, attraverso iniziative portate avanti da società come Mundys, impegnate ad azzerare le proprie emissioni entro i prossimi vent’anni e a cui il World Economic Forum ha affidato la leadership del tavolo per indirizzare il processo di decarbonizzazione del trasporto aereo mondiale. Ringraziando, Benetton ha ricordato l’importanza dell’accordo di Cop28 che sancisce l’impegno di vari stati per uno sviluppo sostenibile e ha esortato i colleghi imprenditori a contribuire per raggiungere un vero cambiamento.

Ha dunque concluso: «Per quanto mi riguarda, farò di tutto per onorare un riconoscimento che mi viene attribuito da chi svolge un inesausto e quotidiano lavoro di informazione e fact-checking, senza cui sarebbe difficile cogliere la reale portata delle grandi sfide che abbiamo di fronte e trovare le giuste strategie per reagire».