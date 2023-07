Harry e Meghan litigano con i Beckham: finita la storica amicizia

L 'amicizia tra i duchi di Sussex e i Beckham sembra giunta al capolinea. L'ex capitano della nazionale inglese e sua moglie non avrebbero affatto digerito alcune accuse mosse recentemente nei loro confronti e una rappacificazione sembra al momento impossibile. Ma cos'è successo davvero?

Dopo scandali, polemiche e un’infinità di indiscrezioni, il gradimento nei confronti dei duchi di Sussex scende ai minimi storici. Ora a infierire su Harry e Meghan ci pensano persino i Beckham… Ecco cos’è successo.

Harry e Meghan, amicizia finita con i Beckham?

Ve li ricorderete elegantissimi al matrimonio del principe Harry e di Meghan Markle. I dissidi con la Royal Family all’epoca non erano neppure immaginabili – o almeno, non a questi livelli – e nonostante alcuni screzi con i tabloid fossero già sotto la luce del sole, tutto procedeva serenamente. Nella Cappella di St. George, al castello di Windsor, in quel soleggiato sabato di maggio Harry portava all’altare quella che di lì a poco sarebbe diventata la madre dei suoi figli. Gli occhi del mondo erano puntati attorno alla nuova coppia reale, già chiacchieratissima. Lei americana, divorziata e attrice. Lui etichettato da tempo come l’eterno ribelle della corona britannica. Allora forse non c’è da meravigliarsi se pochi anni dopo quei neosposi avrebbero deciso di intraprendere un percorso ben diverso e lontano dalla famiglia.

Sono lontani i tempi in cui Meghan percorreva la navata centrale accompagnata dall’attuale re britannico. Sembrano solo un ricordo i momenti in cui i due fratelli – William e Harry – apparivano così legati l’uno all’altro, pronti a condividere le loro gioie e a supportarsi nel dolore.

In mezzo c’è l’addio alla Royal Family, il trasferimento oltreoceano, l’ombra del razzismo tra i corridoi di Buckingham Palace. C’è l’intervista a Oprah Winfrey, ma anche la docu-serie Netflix, la chiacchieratissima autobiografia di Harry e un’infinità di altre accuse mosse direttamente alla Royal Family. C’è di mezzo persino la morte della regina Elisabetta II, che ha riportato a Londra i duchi di Sussex, e l’incoronazione di Carlo III (alla presenza di Harry, senza consorte né figli). Ci sono innumerevoli voci e indiscrezioni, tra cui quella di un divorzio imminente (sebbene alcuni esperti reali smentiscano). E c’è un possibile allontanamento da Hollywood, forse smentito da una cena in compagnia di alcune star.

Ha avuto inizio così un lento ma inesorabile declino. È precipitato il gradimento nei confronti di Harry e Meghan, a cui molti non perdonano le troppe accuse e le innumerevole rivelazioni rese note. A non perdonarli sono anche i Beckham. La loro storica amicizia sembra giunta al capolinea e i tempi in cui sorridenti si preparavano a festeggiare le nozze reali sono ormai lontani…

“Pace improbabile” tra i duchi di Sussex e i Beckham: ecco il motivo

Dopo la guerra con i tabloid ha inizio quella con i Beckham, gli ultimi che secondo il “Sun” avrebbero voltato le spalle a Harry e Meghan. I coniugi Beckham sarebbero indignati dopo una telefonata ricevuta dal secondogenito del re. Pare che Harry abbia accusato l’ex giocatore e sua moglie di aver rivelato alla stampa britannica alcune indiscrezioni sulla vita dei Sussex.

Agli occhi più attenti, tuttavia, non sarà passato inosservato qualche altro segnale… Ad alimentare i sospetti in merito a una certa crisi tra Sussex e Beckham era stata l’assenza di Harry e consorte al matrimonio di Brooklyn Beckham. E se nel cuore degli States Kim Kardashian e Serena Williams hanno assistito al debutto di Lionel Messi all’Inter Miami, pare che nessun invito sia arrivato ai duchi.

Una fonte vicina ai Beckham ha riferito al “Mail on Sunday” che David e Victoria sono stati «molto vicini quando Meghan è arrivata nel Regno Unito». Tuttavia, in seguito alle accuse che i Sussex avrebbero mosso nei loro confronti, «qualsiasi riappacificazione ora è molto improbabile».