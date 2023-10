Will Smith scioccato dopo le rivelazioni di sua moglie: la reazione

D opo che Jada Pinkett Smith ha rivelato che vivono separati da sette anni, l'attore premio Oscar le ha scritto una lettera. Ecco le sue parole

È rimasto in silenzio per giorni. Ma alla fine Will Smith ha commentato pubblicamente le rivelazioni fatte sul suo matrimonio dalla moglie Jada Pinkett Smith. L’attrice, che ha appena pubblicato il libro di memorie Worthy, ha confessato che con suo marito sono separati da anni, anche se non hanno intenzione di divorziare.

La lettera di Will Smith: «Il mio cuore spezzato»

Will Smith, che ha 55 anni, ha scritto una lettera per sua moglie e l’ha inviata al podcaster, autore e life coach britannico Jay Shetty. Il messaggio è stato letto in un episodio del podcast On Purpose. «Ho appena girato l’ultima pagina di Worthy», ha scritto l’attore, «È sorprendente rendersi conto che, nonostante abbia vissuto gran parte della mia vita al tuo fianco, mi sono trovato comunque scioccato, sbalordito e colto alla sprovvista, ridendo, poi ispirato, poi con il cuore spezzato. Ero dappertutto».

L’attore ha continuato: «Una cosa è ascoltare aneddoti durante un barbecue di famiglia, ma è stato davvero travolgente accogliere la tua storia, potentemente condensata in questo modo».

Will Smith e gli abbracci mancati

Will Smith, che ha sposato Jada Pinkett Smith nel 1997, ha mostrato un atteggiamento positivo verso le rivelazioni di sua moglie. Ha persino espresso rammarico per le sue azioni durante il loro matrimonio durato venticinque anni. «So che non è stato facile scavare in profondità in quel modo. Ti applaudo e ti onoro», ha scritto nella lettera.

Ha proseguito: «Se avessi letto questo libro trenta anni fa, sicuramente ti avrei abbracciata di più. Inizierò adesso. Benvenuti nel Club degli Autori. Ti amo infinitamente. Ora vai a prenderti un po’ di Merlot e riposati».

La reazione di Jada Pinkett Smith

Nel libro Worthy, Jada Pinkett Smith ha rivelato che lei e suo marito vivono vite da separati dal 2016 e che considera il rapper Tupac Shakur la sua anima gemella. Dopo aver ascoltato le parole scritte per lei da Will Smith, l’attrice è scoppiata a ridere. «Sa che non posso bere Merlot», ha esclamato, «Questo è bello. Ecco perché non posso divorziare da quel burlone».

In lacrime, ha aggiunto: «Sentirlo dire che mi avrebbe abbracciata di più è come sentirlo dire che si sarebbe preso un po’ più di tempo per ascoltare e capire».

L’email di Will Smith al New York Times

Will Smith aveva già rotto il silenzio con una email inviata al New York Times, dove affermava che le rivelazioni di sua moglie lo hanno «in un certo senso svegliato». Aveva spiegato che Jada Pinkett Smith è più resiliente, intelligente e compassionevole di quanto lui avesse mai immaginato.

«Quando stai con qualcuno per più della metà della tua vita, subentra una sorta di cecità emotiva», ha scritto l’ex principe di Bel-Air, «puoi perdere troppo facilmente la sensibilità per le sue sfumature nascoste e le sue bellezze sottili».