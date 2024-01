È morta Sandra Milo, la diva finta svampita

È morta a 90 anni Sandra Milo, diva del cinema italiano e ispiratrice di grandi registi. Si è spenta nella sua abitazione. Le cause della morte non sono state rese note

La morte di Sandra Milo

La notizia della morte di Sandra Milo (nome d’arte di Salvatrice Elena Greco) ci raggiunge quasi un anno dopo il suo ultimo compleanno, ne aveva compiuti 90 l’11 marzo 2023.

La vita-romanzo di Sandra Milo

Sandra Milo, nata nel 1933 a Tunisi, è stata una delle protagoniste indiscusse del cinema italiano. Personalità controversa, probabilmente per questo attrice prediletta da alcuni dei più grandi registi del nostro Paese. Per tutta la vita Sandra è riuscita a mantenere vivo l’interesse intorno a sé, ai suoi amori e alle vicende più stravaganti e drammatiche della sua biografia.

Musa e amante di Federico Fellini. Amica intima di Craxi. Attrice desiderata da Mastroianni. Sandra Milo è stata tante cose e negli anni ha fatto conoscere le più varie sfumature di sé. Che oggi, insieme, tracciano i contorni di un personaggio irripetibile.

Una vita stravagante e anticonvenzionale

La vita di Sandra Milo è stata a tutti gli effetti un romanzo: amori, successi, stravaganze, incoerenze ed episodi iconici. All’anagrafe Elena Salvatrice Greco, Sandra Milo è stata una donna estrosa, anticonvenzionale e libera. Da dove si comincia a parlare di lei, dopo 90 anni di vita (di cui 70 di carriera) e 70 film? E poi la TV, l’attivismo, gli scandali, un Grande Amore e tutti gli altri: una vita che Sandra Milo ha sempre raccontato con la sua voce inconfondibile. Ma mai con nostalgia, anzi con la grinta che l’ha sempre contraddistinta. In occasione del suo novantesimo compleanno aveva detto: «Non temo niente, neanche la morte. La paura non fa parte della mia anima».

La carriera da maggiorata

Attrice e conduttrice televisiva, nei suoi 90 anni Sandra Milo ha partecipato a 70 film e oltre 20 programmi televisivi. Per non dimenticare l’esperienza di cantante e di doppiatrice. Nella sua lunga carriera, Sandra Milo ha ricevuto due Nastri d’argento, entrambi come attrice non protagonista in “8 e ½” e “Giulietta degli spiriti”, e poi il David di Donatello, prestigioso premio che ha spazzato via il cliché che per anni l’ha accompagnata definendola “bionda e ingenua”.

Con la figlia nel 2022

Insomma, l’attrice dalle mille sfumature è riuscita a collezionare un successo dopo l’altro, fin dall’anno 1955, quando esordì al cinema accanto ad Alberto Sordi nel film “Lo scapolo”. Dopo il debutto, i più stimati registi, come Antonio Pietrangeli, Roberto Rossellini e Sergio Corbucci, la cercarono costantemente per renderla immortale nelle loro opere cinematografiche, al fianco di attori del calibro di Vittorio De Sica, Eduardo De Filippo e Vittorio Gassman.

Gli episodi iconici della vita di Sandra Milo

Sandra Milo è entrata nella storia della tv italiana, oltre che per il suo lavoro, anche per un celebre scherzo architettato ai suoi danni nel 1990, durante la trasmissione pomeridiana “L’amore è una cosa meravigliosa”. Una telefonata anonima in diretta informa che suo figlio Ciro è ricoverato in ospedale in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale. Sandra Milo non riesce a trattenere le lacrime e scappa dallo studio urlando “Ciro, Ciro”. La notizia dell’incidente risulterà falsa, ma le sue urla sarebbero diventate un tormentone sui media. Questa non è l’unica delle battute-simbolo che accompagnano la vita di Sandra Milo. Per citarne un’altra, nel 1995 l’attrice dichiara a una televisione privata iraniana di avere in casa una collezione di mutandine di circa 60.000 esemplari. La dichiarazione suscita la reazione del Governo di Teheran, che le nega il visto turistico.

Gli amori di Sandra Milo

Non si può parlare di Sandra Milo senza menzionare il suo amore per l’amore. In un’intervista, le avevamo chiesto quale fosse la cosa più straordinaria della sua vita. Ci aveva risposto così: «Amare, amare, amare! La cosa più bella in assoluto, quella che ti fa compiere imprese apparentemente inconsulte. L’amore dà una grandissima spinta». Uno solo quello assoluto, Federico Fellini; molti gli altri. Tra loro, il primo marito Cesare Rodighiero, che la Milo sposò nel 1948 a soli quindici anni. Seguirà la relazione di undici anni con il produttore cinematografico Moris Ergas e l’unione con Ottavio de Lollis. Senza contare la relazione segreta con Bettino Craxi, allora leader del PSI, per il quale Sandra Milo si sarebbe impegnata anche a livello politico. «Federico è l’amore assoluto. Il resto è stato passione, piacere, sensi». Quella con il regista Fellini è stata una storia d’amore clandestina lunga 17 anni. E che ha contribuito alla maturazione artistica di “Sandrocchia”, come la chiamava lui affettuosamente. Dal 2019 Sandra Milo era legata all’imprenditore veneto Alessandro Rorato, di quasi 40 anni più giovane di lei.

Con Lando Buzzanca nel 1997

Con Gianfranco D’Angelo

I figli e il nipote

Tra i grandi amori di Sandra Milo non si possono tralasciare i figli e il nipote: l’attrice era infatti mamma tris. La prima figlia è Deborah Ergas, nata dalla relazione con il produttore cinematografico Moris Ergas. Il secondo figlio e la terza figlia, Ciro e Azzurra, sono invece nati dall’unione con Ottavio De Lollis. Dopo l’ultima separazione, l’attrice si era ritrovata a crescere i suoi tre figli da sola. Nelle numerose interviste rilasciate, Sandra Milo ha spesso confessato che i momenti migliori e sinceramente felici della sua vita sono stati quelli in cui era incinta. L’attrice ha anche raccontato del miracolo avvenuto il 5 maggio 1970, quando la sua terzogenita Azzurra nasce prematura al settimo mese di gestazione, apparentemente senza vita. Intervistata da “Diva e donna”, Sandra Milo racconterà della guarigione della figlia, miracolosamente tornata in vita. La Chiesa cattolica ha riconosciuto l’autenticità del miracolo, invocato da Suor Costantina allora in servizio in sala parto. La stessa Milo, in seguito all’episodio, si è dichiarata credente e cattolica. Sandra Milo era anche nonna di Flavio Milo De Lollis, figlio di Ciro.

Gli ultimi anni di Sandra Milo e la tv

Che Sandra Milo abbia amato tanto la televisione non è mai stato un mistero. Sarà per questo che, all’alba dei 90 anni, la diva senza età ancora non voleva saperne di abbandonare lo schermo. Dal 2022 l’abbiamo vista nello show “Quelle brave ragazze”, il format on-the-road con tre protagoniste assolute dello showbiz italiano divise tra missioni e confessioni. Nella prima edizione era volata in Spagna con Mara Maionchi e Orietta Berti.

Nella seconda stagione invece l’abbiamo seguita nel Principato di Monaco, poi in Francia e in Marocco, in compagnia della Maionchi e di Marisa Laurito.

Su Instagram, su cui era sempre molto attiva, Sandra Milo non mancava mai di rivolgersi ai suoi followers con pensieri, riflessioni e parole d’auguri. Dopo aver conquistato lo schermo di tutte le nostre televisioni con il suo animo imprevedibile e decisamente poco ortodosso, era riuscita a farsi amare anche sui social. Non che avessimo dubbi!