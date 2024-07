Aurora Ramazzotti a cuore aperto sui social. L’influencer ha pubblicato su Instagram alcuni scatti, dal 2011 ad oggi, per raccontare il rapporto, spesso travagliato, con il suo corpo. Non è la prima volta che parla di un argomento così delicato e quantomai attuale. Già in passato aveva svelato che il paragone con la mamma, Michelle Hunziker, le aveva creato dei problemi. Ora, però, è andata più nel profondo, raccontando un percorso lungo che l’ha portata ad amarsi.

Aurora nel 2011: «Ora tiro dentro la pancia»

Il racconto di Aurora inizia dal 2011, quando aveva appena 15 anni. Pubblicando una fotografia al mare, seduta a terra, in costume, ha scritto: «Un respiro profondo. Speriamo non mi abbia vista nessuno. Ora tiro dentro la pancia. Dicono che se lo fai è come se facessi gli addominali. Almeno serve a qualcosa». Dalle sue parole emerge un forte senso di disagio con il suo corpo, la paura di essere guardata o giudicata, il desiderio di essere diversa. L’influencer ha continuato: «Dai adesso mi tolgo i pantaloncini. Coprimi per favore. Mi giro per vedere se qualcuno guarda. Salva, per ora. Un altro respiro, questa volta a metà, che in costume ho la pancia. E poi dentro di nuovo».

La Ramazzotti nel 2016: “Forse è meglio se mi copro”

Pochi anni dopo, nel 2016, la situazione non è migliorata. Per raccontare quel momento l’influencer ha pubblicato una fotografia che la ritrae in spiaggia, in piedi, con un costume giallo e la mano che le copre la pancia. Le sue parole fanno un chiaro riferimento ai paparazzi che seguivano la sua famiglia ovunque: «Ho comprato due paia di quei pantaloni comodi con cui mi vedo bene, che di questi tempi è raro. Qualcuno se n’è accorto che metto solo quelli? Spero di no. Ahhh, l’estate. Il mare, le vacanze, la libertà. Però di respirare bene ancora non se ne parla, forse se mi copro è meglio. Magari mi siedo nella sabbia così non si vede la cellulite nelle foto. Oppure mi rimetto il copricostume?». Essere costantemente, per via dei genitori, osservata e fotografata, per finire sui giornali, ha evidentemente creato imbarazzo e paura in Aurora Ramazzotti, in quel momento in piena adolescenza.

Aurora Ramazzotti nel 2018: «Mi faccio schifo»

Due anni dopo Aurora Ramazzotti ha iniziato a praticare attività fisica, ma anche questo cambiamento sembrava non bastare. «Ho iniziato a fare sport. Sto imparando a respirare, ma è difficile – si legge nel post -. Si sa che non ho vie di mezzo. Tipo adesso penso solo a quello e se salto un giorno il senso di colpa mi divora. Poi non capisco perché quando mi guardo allo specchio mi faccio ancora schifo. Chi è che mi aveva detto che con lo sport tutto questo sarebbe cambiato? Non è giusto. Le mie amiche non hanno questo problema. Forse se faccio tutto perfetto funzionerà. Intanto trattengo il respiro ancora». Ad accompagnare queste parole ancora una foto in costume, al mare, in cui il suo fisico appare decisamente cambiato rispetto agli anni precedenti.

L’illusione dell’apparenza

Era il 2022 quando qualcosa in Aurora Ramazzotti sembra cambiare davvero, almeno dalle sue parole. «È da un po’ che non mi danno più – scriveva -. Anzi ho mollato proprio il colpo, mantenere il controllo era diventato troppo. Sono un impostore? Mi sento così. ‘Come va l’allenamento?’ Sorrido e annuisco, fingo, in effetti per quattro anni è stata la mia vita. Sembrava una vita sana, l’illusione dell’apparenza. L’avevo detto che non avevo vie di mezzo. Anziché imparare a respirare, ho imparato a irrigidire la parete addominale e ora è un automatismo. Forse non so più veramente come si respira. Va bene così, un passo alla volta».

Aurora Ramazzotti dopo la nascita del figlio: “Sono finalmente libera”

L’ultima fotografia scelta da Aurora Ramazzotti è uno scatto, di spalle, insieme al figlio Cesare, nato nel 2023. «Guarda che bello il mio bambino che gioca nella sabbia – ha scritto l’influencer -. Si alza e corre verso l’acqua. Ah, c’è un paparazzo con il cannone puntato. Non ci penso un secondo. Mi metto tra lui e l’obiettivo. Meglio che prenda le mie chiappe anche se la luce di mezzogiorno non sarà mia amica. Me ne frega? Non me ne frega». L’influencer ha quindi concluso: «Da adesso in poi voglio respirare. Sono finalmente libera».

L’appello per i suoi follower

Le riflessioni profonde che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha voluto lasciare ai suoi follower sono accompagnate da un ulteriore messaggio. Si tratta di una sorta di appello, di invito. «Amarsi è un percorso che dura tutta una vita. Stiamo tutti imparando a respirare. Siate gentili». Commovente il commento della mamma: «Amore mio…io ero accanto a te in ognuno di questi momenti di ‘apnea’… speravo sempre da mamma di poterti togliere io questa sofferenza, ma alla fine l’amor proprio è un grande e lunghissimo percorso che dobbiamo fare noi… con il grande ostacolo da affrontare della cattiveria e dell’insensibilità di molte persone che non pensano a quanto male fanno con i loro commenti. Oggi davvero ti sento libera, realizzata e felice… così anche il mio cuore di mamma si riposa un po’ ed è felice».