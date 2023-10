Come togliere i residui di abbronzatura? Prepara la pelle alla nuova stagione

E cco i metodi per rimuovere macchie o segni dell'estate e restituire un aspetto più fresco e luminoso al tuo corpo

La pelle ancora dorata può essere uno splendido ricordo dell’estate. Ma ora che l’autunno è iniziato, è meglio eliminare i residui di abbronzatura e preparare viso e corpo alla nuova stagione. Ci sono differenti metodi per farlo. Ciò che devi tenere a mente è che tutti i procedimenti tendono a seccare la pelle quindi è fondamentale poi idratare la pelle e il viso con creme nutrienti.

Esfolia la pelle con gli scrub

Il primo valido strumento per rimuovere l’abbronzatura residua è quello dello scrub. Il trattamento va effettuato almeno due volte alla settimana. Per farlo, scegli prodotti naturali o, se hai tempo, prova a realizzare uno scrub fai da te con semplici ingredienti come zucchero, tè verde o miele.

La spugna vegetale sotto la doccia

Un altro valido alleato è senza dubbio la spugna vegetale. Puoi utilizzarla ogni giorno sotto la doccia, in modo delicato e con movimenti circolari. È il procedimento ideale se hai utilizzato durante l’estate creme autoabbronzanti che lasciano segni più scuri e difficili da eliminare, soprattutto in alcuni punti come gomiti e ginocchia.

Il peeling chimico per rigenerare la pelle

Se vuoi risolvere il problema in modo più rapido, puoi rivolgerti a un dermatologo per un peeling chimico. Si tratta di un trattamento esfoliante più aggressivo che agisce con l’acido glicolico e accelera il processo di rigenerazione cellulare. Favorendo il ricambio della pelle, questo trattamento restituisce un aspetto più giovane e luminoso.

Le maschere per il viso

Per i residui o le macchie sul viso e collo, scegli una maschera esfoliante delicata con ingredienti naturali come zucchero di canna o sale marino. Applica il prodotto massaggiandolo con movimenti circolari. La frizione dei microgranuli a contatto con l’epidermide aiuterà a rimuovere non solo le cellule morte, ma ti garantirà anche una detersione più profonda per preparare la pelle al meglio per l’autunno.