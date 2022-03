Siamo usciti due volte e pensa che siamo già una coppia

L a posta del cuore della scrittrice Chiara Gamberale

Cara Chiara,

ho conosciuto un uomo su Internet, abbiamo chattato molto e ci siamo incontrati due volte. La seconda volta che siamo usciti mi ha baciata. Io con lui mi trovo bene, è una brava persona, ma fa progetti un po’ troppo velocemente: per lui stiamo insieme e siamo già una coppia. Io gli ho spiegato che secondo me sta correndo, ma lui dice che sente che io sono la donna giusta per lui. Io ho sofferto tanto in passato e perciò adesso ho molta paura. Cosa fare?

Anonima

Cara Amica,chi può dirlo? Se la vocina che dentro di te non si fida di tutta questa velocità ha ragione o, piuttosto, ha paura? In questa rubrica non faccio che ricevere confidenze di donne che sentono di stare già insieme con uomini che invece sono in fuga, smarriti fra i loro dubbi: è così facile essere certe di volere chi fa per noi il lavoro sporco e s’allontana… Molto più complesso è accettare di volere chi c’è e c’è davvero. Nello stesso tempo, però: e se volesse proprio noi perché a sua volta ci avverte in fuga? Se, peggio ancora, avesse un bisogno più ideale che reale di una relazione, tanto che nemmeno ci conosce e già sarebbe pronto a conoscere i nostri genitori e a farci conoscere i suoi? Tante domande, nessuna risposta. Sai com’è che puoi rischiare di trovarne qualcuna? Parlandone con lui. Cominciando magari proprio da questa pagina di giornale. Questo sì sarebbe un modo per rischiare davvero di conoscervi.

