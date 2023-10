Amber velvet nails, fai brillare le tue unghie come l’ambra

C ome realizzare la nail art perfetta per l'autunno ideata dalla creator digitale Melanie Graves, in arte Overglowedit

Vuoi unghie in pieno mood autunnale? Prova le amber velvet nails. A ideare la nuova nail art è la creator digitale Melanie Graves, in arte Overglowedit. L’ispirazione è il colore perfetto per questa stagione, l’ambra. La nuance che caratterizza questa pietra naturale di origine fossile ricorda infatti l’ingiallirsi delle foglie ma anche lo scintillio dei primi fuochi accesi per riscaldarsi.

Come realizzare le amber velvet nails

Se anche tu vuoi provare questo caldo scintillio sulle tue unghie, puoi seguire il video tutorial della beauty influencer. Ti basterà stendere 3 passate di smalto gel: due di colore “gold velvet” e una di coat “jelly brown” all’olio di argan.

La tecnica del “cat’s eye”

In alternativa se non hai questo tipo di smalto, puoi provare con la tecnica del “cat’s eye” da sola o con l’aiuto di una professionista. Devi però avere gli strumenti necessari: smalti semipermanenti specifici, lampada LED e uno speciale magnete per ottenere gli stessi riflessi iridescenti che caratterizzano l’iride dei gatti, da qui il nome della nail art. Per avere un effetto morbido e lucente come quello dell’ambra, dovrai muovere il magnete verso i lati e la punta dell’unghia.

A chi sono adatte le amber velvet nails

Le amber velvet nails sono adatte a chi ama per la propria manicure toni caldi e avvolgenti tipicamente autunnali come l’arancio, il caramello e l’oro. La forma delle unghie che si addice meglio a questa nail art è lunga e affusolata in modo da rievocare maggiormente l’eleganza e la morbidezza dell’ambra.