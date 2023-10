Triste per la fine dell’estate? Prova lo smalto grigio, il nail trend dell’autunno

L a malinconia di stagione si riflette anche nella manicure. Ci sono infinite varietà di sfumature e applicazioni da provare per essere chic e di tendenza con questa tonalità

Se il colore dello smalto riflette il tuo umore, non c’è dubbio su quale tonalità devi puntare per questa stagione. Stiamo parlando dello smalto grigio, il nail trend dell’autunno. La malinconia per la fine dell’estate e l’inevitabile avvicinarsi dei primi freddi (anche se per ora tardano ad arrivare), dei cieli plumbei e della nebbia, in una parola, il regno del grigio si riflette anche nella tua manicure.

Mille sfumature di grigio

Ma attenzione. Lo smalto grigio sulle mani non significa essere tristi. Ne esistono infinite sfumature e applicazioni diverse che puoi divertirti a sperimentare. Qualche esempio? Visto che la tendenza mermaidcore continua a spopolare, perché non provare le “uruuru nails”, le unghie cangianti e iridescenti da vera sirena? La versione autunnale di questa nail art gioca sul grigio perla, accostato a riflessi cangianti sui toni caldi. Il mix perfetto per simboleggiare queste giornate di transizione tra gli ultimi caldi e il grigiore autunnale.

L’argento caro a Beyoncé

In questa tonalità, possiamo includere anche l’argento, la tinta con cui ha voluto festeggiare il suo compleanno lo scorso 4 settembre Beyoncé. Il dress code suggerito ai suoi concerti ha fatto schizzare i vestiti color argento in alto nelle vendite. E ha reso popolare il colore anche sulle mani. Puoi optare per un semplice smalto oppure per una nail art molto più complessa come insegna la nail artist Queenie Nguyen. Le sue “Alien Superstar Nails” sono ispirate all’album Renaissance di Queen Bey e si caratterizzano per un effetto new age quasi magico.

Tornano le “marble nails”

A tornare in questa stagione sono anche le “marble” nails”. Ispirata al marmo, questa nail art ne riprende e ricrea l’effetto sulle unghie, con sfumature, texture e venature sui toni del grigio.

La semplicità dello smalto grigio

Con la semplicità non si sbaglia mai. E allora se non vuoi rischiare, scegli una manicure super classy monocromatica che si abbinerà perfettamente ai tuoi outfit del periodo.