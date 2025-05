Un piega come si deve? È quella che ci piace ma che dura anche a lungo. Lo sa bene chi ha i capelli lisci: spesso esci dal parrucchiere dopo pranzo e la sera le onde sono già sparite. I capelli mossi? Diventano crespi in un attimo, anche dopo la piastra. E che dire dei ricci? Si afflosciano o si gonfiano con un po’ di umidità. Il punto è che la piega non è solo questione di phon e spazzola: tutto comincia prima, con i prodotti giusti e si conclude dopo, con i trucchi da stylist. In mezzo ci vogliono tempo e gli strumenti adatti. Ecco allora una guida in cui ti spieghiamo come far durare di più la piega.

PRIMA DELLA PIEGA

Fai regolarmente trattamenti di cura

La tenuta della piega parte da lontano: dai trattamenti di cura. Se i capelli sono secchi, sfibrati o troppo fini, sarà difficile ottenere e mantenere uno styling definito. È un po’ come il trucco, che dura di più su una pelle sana e senza problematiche, allo stesso modo capelli idratati e forti terranno la piega al meglio. Per questo è importante inserire nella tua routine maschere nutrienti, oli ristrutturanti e prodotti rinforzanti da usare tutte le settimane (almeno una volta).

Una maschera lisciante per capelli crespi e indisciplinati: LOVE Smoothing Instant Mask di Davines (da € 10,60, in salone).

Asciuga bene

Dopo la doccia assicurati di asciugare i capelli fino a quando non sono completamente asciutti, perché la piega non tiene bene sui capelli umidi. Quindi: phon in mano e zero fretta. Puoi lasciarli umidi solo se fai il brushing, ma prima di piastra e ferro meglio asciugarli bene.

Usa prodotti texturizzanti

Dopo l’asciugatura usa sempre il termoprotettore: la guaina che forma intorno ai capelli non solo funziona come scudo contro il calore di ferro e piastra, ma offre il vantaggio di texturizzare leggermente aggiungendo un tocco di spessore ai capelli. Dunque sì, anche gli heating spray sono un buon amico della piega. Se il tuo problema sono i capelli crespi, dopo il phon prova un prodotto anti umidità.

Spray addolcente e antiumidità ideale per azzerare l’effetto crespo, perfetto per le giornate di pioggia: Umbrella di Cotril (€ 26,50, in salone).

Scegli il tool che fa per te

Inutile dire che alcuni tool per capelli sono più facili da usare rispetto ad altri. Quello ideale per onde che non si afflosciano è il ferro; ok anche la piastra, che però fa onde più soffici e offre un po’ meno tenuta. Se proprio non fanno per te la soluzione è una spazzola riscaldata, fa praticamente tutto da sola.

Per una piega facile: la spazzola riscaldata e lisciante Glide di GHD è l’alleato perfetto per realizzare lisci morbidi e luminosi, o anche un mosso leggero se si arricciano le punte sulla spazzola (€ 179).

DOPO LA PIEGA

Fissa le onde con le clips

Se hai i capelli come spaghetti e vorresti aumentare la durata delle onde appena fatte, prova questo trucco da backstage. Fissa ogni ciocca appena lavorata con una clip. Dopo aver creato l’onda con ferro o piastra, arrotola la ciocca su se stessa seguendo la forma del boccolo e fermala con una pinza o una clip piatta. Poi lasciala raffreddare in quella posizione: bastano dieci minuti di applicazione ma fanno la differenza.

Fai raffreddare la piega

Una volta completata la piega, resisti alla tentazione di spazzolare o passare le mani tra i capelli. È importante lasciare che si raffreddino così come sono: il calore modifica temporaneamente la struttura del capello, ma solo il raffreddamento “fissa” la forma. Toccare o muovere i capelli subito dopo lo styling significa compromettere la definizione e la durata del risultato.

Rinfresca, non rifare

Non serve rifare la piega da capo ogni giorno. Basterà riattivarla con un colpo di phon tiepido. Se vuoi più volume alle radici, vaporizza un po’ di shampoo secco o uno spray volumizzante e massaggia con le dita per “rinfrescare” la forma. In particolare, se vuoi definire le onde ripassa il ferro sulle ciocche strategiche; se invece hai i capelli ricci e vuoi ridare definizione, dividili in ciocchette e inumidiscile, metti un prodotto specifico per definire la piega e poi arriccia le ciocche con le dita, anche senza calore.

L’olio di nigella e la vitamina E di For-me 129 Glow Me Drops di Framesi (€ 36, in salone) regalano un effetto super luminoso e disciplinato ai capelli.

Per un ritocco rapido: Shampoo Secco Volumizzante al Lino Bio di Klorane (€ 16,90, in farmacia).

Fissa così

Lacca? Ma certo! Niente come la lacca sa prolungare la durata di una piega, a patto però che tu ne scelga una light, a tenuta flessibile, in modo che non ingessi i capelli in un unico movimento (oltretutto, in questo modo restano anche più soffici al tatto). Inoltre la lacca va spruzzata da almeno 20-30 cm di distanza e sempre in modo leggero, “a nuvola”, solo dove serve davvero: sulle radici se vuoi volume, sulle lunghezze per tenere a bada l’effetto crespo. Per le ciocche che tendono ad afflosciarsi, meglio un texturizzante leggero, come un sea salt spray o una polvere volumizzante: si usano sulle radici per dare corpo e struttura, senza irrigidire. Se invece hai capelli lisci e vuoi mantenerli ordinati e brillanti, prova un siero lucidante o un olio leggero sulle punte: l’effetto anti-crespo è immediato. Attenzione però: meno è meglio. Appesantire i capelli con troppi prodotti compromette la durata della piega, mentre un utilizzo mirato.

Lacca spray, extra illuminante e con tenuta leggera: Cristalli Hairspray di Alfaparf (€ 22,50, in salone).

Leggi anche Gli 8 step dell’haircare coreana per capelli da sogno

Leggi anche 5 motivi per cui dovresti lavare i capelli a testa in giù