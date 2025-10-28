l risciacquo acido è un vecchio rimedio della nonna tornato sulla cresta dell’onda grazie ai social. È un procedimento semplice e veloce che consiste nell’effettuare, dopo shampoo e balsamo, una colata di aceto o di un altro prodotto simile sui capelli, prima di lavarlo via con acqua fredda. Tanti anni fa si usava l’aceto di mele, che veniva versato sulle lunghezze e sciacquato dopo un paio di minuti. Questo passaggio rendeva (e rende!) la chioma super lucida e senza effetto crespo. In realtà ultimamente si parla spesso di risciacquo acido (e qui troverai i prodotti migliori per farlo) ma è utile sapere che puoi ottenere un effetto simile anche semplicemente con un ultimo risciacquo di acqua molto fredda, anche senza utilizzare l’aceto.

Perché si fa il risciacquo acido sui capelli

Perché funziona? L’acqua fredda e a maggior ragione un prodotto come l’aceto sono in grado di chiudere perfettamente le squame dei capelli, ed è proprio dalle squame che dipende la lucidità e l’effetto più o meno crespo della chioma. Squame (o cuticole) chiuse significano capelli wow, se sono aperte allora i capelli saranno più opachi e tendenti a gonfiarsi. È tutta una questione di PH. La divulgatrice scientifica Beatrice Mautino lo spiega in maniera molto chiara: «L’elemento chiave per tenere chiuse le cuticole dei capelli è il pH. I capelli hanno una carica elettrica e come molte cose che hanno una carica elettrica sono sensibili alle variazioni di pH. Quindi, in breve, un pH acido tiene le cuticole chiuse, un pH alcalino le apre (l’ammoniaca nelle tinte serve proprio a far aprire le squame e facilitare l’ingresso dei coloranti). Il pH è il motivo per cui le nonne ci dicevano di sciacquare i capelli con acqua e aceto. All’epoca non avevano i balsami e usavano saponi veri, con pH alcalino. Quindi, poverette, si ritrovavano con una scopa di saggina in testa».

Risciacquo acido sui capelli: quali prodotti scegliere

Oggi, invece, i prodotti che abbiamo a disposizione funzionano proprio come l’aceto di mele, ma non hanno quell’odore acre che potrebbe dare un pò fastidio e magari rimanere “addosso”. Molto più gradevoli, hanno un PH calibrato su quello del capello, non lo rovinano e anzi, l’effetto è di estrema morbidezza e cosmeticità. Soprattutto, i capelli diventano super lucidi. Si tratta di spray arricchiti ad esempio con acidi della frutta, oppure acido lattico e acido glicolico – gli stessi usati nella skincare! – e oli essenziali, che rendono il prodotto profumatissimo. Anziché di aceto sanno di geranio, aloe, kiwi, lampone… le varianti sono tante.

Quante volte si può fare il risciacquo acido

Il procedimento è davvero semplice e consigliamo di ripeterlo una o due volte a settimana: dopo shampoo, balsamo e eventualmente maschera (sempre in questo ordine) si versa sui capelli l’aceite (ci vuole l’equivalente di mezzo bicchierino da caffè), si distribuisce con le mani e, dopo un minuto o due, si sciacqua via con acqua tiepida o fredda. Non preoccuparti se ti sembra che il prodotto non riesca a aderire sui capelli bagnati, la consistenza dell’aceto in effetti è liquida. In realtà il capello lo incorpora facilmente e il risultato sarà davvero inaspettato!

Maternatura – Risciacquo Acido Capelli al Geranio Rosa

Con un mix di acidi delicati, questo prodotto è adatto anche ai capelli colorati.

L’Oréal Paris Elvive – Trattamento Laminazione 5 min

Un risciacquo acido di ultima generazione, arricchito con acido glicolico, che ripara la fibra dall’interno e sigilla la lucentezza.

Alkemilla Alkhair – Risciacquo Acido Capelli Ricci ai Semi di Lino

Un prodotto che illumina la chioma con gli acidi della frutta e la ammorbidisce con i semi di lino.

Mulac – Glow Powhair, Latte Spray Rinforzante Leave-in Anti-Breakage a pH Acido, Senza Risciacquo

La sua particolarità? Ha una formula senza risciacquo con aceto di malva.

ArmoniaBio – Risciacquo Acido Stimolante la Crescita

Con un mix di attivi naturali, è l’ideale per capelli forti e luminosi. Con acqua di riso fermentata, papaya, cetriolo, bacche di goji, kiwi bio e idrolati floreali. unisce Gluconolattone e Pantenolo, che aiutano a mantenere a lungo l’idratazione dei capelli, Bioaceto, Linfa di Vite e Acqua di Riso Fermentata per ricci definiti e glow.

Biofficina Toscana – Risciacquo Acido Lisci

Ha una formula a pH acido con il 99% di ingredienti di origine naturale che disciplina i capelli e li lucida.

Gyada Cosmetics – Spray Acido Modellante per Capelli Ricci e Mossi

Unisce Gluconolattone e Pantenolo, che aiutano a mantenere a lungo l’idratazione dei capelli, insieme a Bioaceto, Linfa di Vite e Acqua di Riso Fermentata per ricci definiti e glow.

