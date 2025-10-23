Cambio di stagione non è solo sinonimo di guardaroba. Noi donne lo sappiamo bene: con l’arrivo dell’autunno svuotiamo armadi e cassetti riponendo abiti leggeri, magliette in cotone, camicie in lino per lasciare spazio all’abbigliamento più pesante. Ma oltre al guardaroba, il cambio di stagione corrisponde anche con la perdita di capelli. Vediamo quindi alcuni efficaci rimedi per la caduta dei capelli in autunno.

Caduta dei capelli in autunno

In autunno, insieme alle foglie, cadono anche i capelli. Può sembrare una battuta ma non è affatto così e i due fenomeni hanno molto in comune, visto che entrambi sono legati in parte al naturale ciclo della vita.

Se la mattina ti capita di notare qualche capello in più sul cuscino, o quando li pettini sulla spazzola ne rimangono un bel po’, non andare nel panico, si tratta di un fenomeno che colpisce tutte e che nella maggior parte dei casi non deve allarmarti.

Come per ogni cosa però, più la si conosce più è possibile, nel caso, intervenire. Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere sui capelli che cadono in autunno e i possibili rimedi.

Caduta dei capelli in autunno: cause

Innanzitutto, non preoccuparti: è tutto normale. Durante il passaggio di stagione, che sia autunno o primavera, le persone si trovano ad affrontare la caduta dei capelli, un ricambio fisiologico naturale. In questi mesi i capelli sono in fase chiamata telogen, ossia hanno terminano il ciclo di ricrescita, mentre i follicoli sono in procinto di produrne altri. Il nostro corpo è davvero una macchina perfetta e lo dimostra una volta di più nel caso del ricambio naturale dei capelli che avviene non tutto in una volta, ma che interessa prima alcuni follicoli e poi altri, così che non si creino mai delle zone con capelli radi, ma la chioma appaia sempre folta.

La durata di questo fenomeno dipende da persona a persona, ma normalmente non supera i due-tre mesi. Anche se è poco piacevole passare la mano tra le chiome e vedere quante ciocche rimangono tra le dita o sul pettine, ci dobbiamo sempre ricordare che poi crescono più belli e forti di prima. La caduta dei capelli rappresenta un processo fisiologico. Ogni giorno, infatti, possono cadere tra i 60 e i 100 capelli, ma in alcuni periodi dell’anno, come i cambi di stagione, possono arrivare fino a 200. Tuttavia, quando il numero dei capelli perso è veramente eccessivo e di gran lunga superiore ai 100 al giorno, allora, è il caso di rivolgersi ad un esperto del settore. I motivi che possono portare alla caduta dei capelli sono davvero tanti: eccone alcuni.

Tutta colpa degli ormoni

Come dicevamo, nella caduta dei capelli in autunno non c’è niente di anomalo. Solitamente questo evento si presenta tra settembre e novembre e fa parte del loro normale ciclo di vita e rinnovamento, che ricalca in tutto e per tutto la muta del pelo tipica dei mammiferi. La vita media di un capello è di circa tre anni, al termine dei quali solitamente si stacca per lasciare spazio a uno nuovo.

I responsabili numero uno del fatto che ciò avvenga soprattutto in autunno sono gli ormoni. In estate infatti, la loro secrezione aumenta, facendo accelerare la crescita, per poi diminuire con l’abbassamento delle temperature e causare l’effetto opposto, ovvero la caduta dei capelli.

Stress

Come se non bastasse, a peggiorare ulteriormente la situazione ci si mette anche la sfera dell’emotività. In generale, un periodo di troppo stress, associato a stanchezza fisica, mentale ed un affaticamento generale possono causare la perdita improvvisa dei capelli che può durare anche a lungo. Le tensioni esagerate e prolungate provocano un aumento nell’organismo della proteina P53 che fa cadere i capelli sani, nel pieno della loro vitalità.

Lo stress del post vacanza che si vive in autunno, unito all’ansia di ricominciare una nuova annata di studio o lavoro, infatti, si ripercuote e non poco sulle povere chiome, già duramente provate dalla stagione estiva. Questi stati d’animo, infatti, producono ormoni che possono accelerare il processo di caduta, quindi se vuoi capelli belli e in salute cerca di mantenere la calma.

Dormi le ore giuste, mangia bene e sviluppa un approccio zen alle questioni, magari facendoti aiutare da un corso di Yoga, meditazione e respirazione. A giovarne non sarà solo la tua psiche ma anche la tua chioma.

Sbalzi ormonali

Un cambiamento repentino del dosaggio ormonale, come ad esempio nel caso di una gravidanza o della menopausa, può incidere negativamente sulla salute del capello provocandone la perdita. In menopausa si verifica una diminuzione del tasso degli estrogeni e di conseguenza un aumento degli androgeni che, in chi ha una predisposizione, causa la caduta soprattutto nella zona delle tempie e della fronte. Ci sono donne poi che si ritrovano ad affrontare il problema durante l’allattamento e qui la colpa è soprattutto della prolattina che altera il normale equilibrio degli ormoni femminili. Chiaramente con il cambio di stagione questo fenomeno, se unito agli sbalzi ormonali, si accentua.

Altre cause

Ci sono poi altre cause della caduta dei capelli non strettamente legate al cambio di stagione. Per esempio, la mancanza di vitamine: una dieta che non ci permetta di assumere un quantitativo sufficiente di vitamine, e in particolare la vitamina A, ci predispone alla caduta dei capelli. Purtroppo la caduta dei capelli è anche legata a fattori genetici, per cui una predisposizione di un genitore e la familiarità possono essere determinanti. Se poi la tiroide funziona male, può produrre troppi ormoni tiroidei oppure pochi. E l’alterazione si ripercuote sulle cellule del capello. Infine, bisogna fare attenzione allo zinco: a questa sostanza dobbiamo la formazione della cheratina, indispensabile per i capelli; un calo dei suoi normali livelli può portare alla caduta del capello.

Caduta dei capelli in autunno: quando preoccuparsi

Se si perdono più di 100 capelli al giorno per un periodo che supera i 2 mesi è il caso di preoccuparsi. Si iniziano del resto a notare delle zone in cui il cuoio capelluto è scoperto e non è pertanto difficile rendersi conto che c’è qualcosa che non va. Ci sono anche dei chiari segnali come la presenza di prurito, dolore al cuoio capelluto e capelli grassi che fanno capire che la perdita dei capelli è dovuta ad un problema patologico. Quando non compare una ricrescita uguale e continua, siamo di fronte ad una caduta patologica che potrebbe trasformarsi successivamente in una calvizie. In queste situazioni è sempre necessario rivolgersi ad uno specialista, il medico tricologo che determinerà le cause responsabili del problema.

Esami da fare

Tricogramma . È certamente l’esame più conosciuto per quanto riguarda la diagnosi dei problemi correlati alla caduta dei capelli e serve a determinare se l’alternanza fra capelli in caduta e in ricrescita è bilanciata

. È certamente l’esame più conosciuto per quanto riguarda la diagnosi dei problemi correlati alla caduta dei capelli e serve a determinare se l’alternanza fra capelli in caduta e in ricrescita è bilanciata Videodermatoscopia . Permette di valutare lo stato del cuoio capelluto e alcuni aspetti quali il diametro del capello e la densità dei follicoli.

. Permette di valutare lo stato del e alcuni aspetti quali il diametro del capello e la densità dei follicoli. Mineralogramma . Serve a valutare la concentrazione di determinati minerali all’interno del capello, fra cui calcio, potassio e magnesio

. Serve a valutare la concentrazione di determinati minerali all’interno del capello, fra cui calcio, potassio e magnesio Pull test. Ha un nome altisonante ma è in realtà un esame piuttosto semplice che consiste nel fare un leggero tiraggio ai capelli in varie aree della testa e verificare quanti di essi si strappano

Caduta dei capelli in autunno: rimedi

I capelli rispecchiano il nostro stato di salute, quindi partendo dalla regola numero uno, e cioè vivere bene rispettando il nostro organismo, ci sono alcuni rimedi naturali, impacchi e maschere per rinforzare e diminuire l’eccessiva caduta.

Nuova hair routine

I capelli non sono uguali tra loro, inoltre come abbiamo visto ogni stagione incide in modo differente. Va da sé quindi che anche la hair routine non possa rimanere sempre uguale a se stessa ma debba mutare in funzione di questi ed altri fattori. Per prenderti cura dei capelli che cadono in autunno le azioni da compiere sono diverse.

Per prima cosa lavali regolarmente ma non tutti i giorni, in modo da tenere sempre libero il cuoio capelluto da sporco, particelle inquinanti e sebo che impediscono la nascita e crescita naturale dei nuovi capelli; ma senza inaridire e indebolire il fusto, privandolo del film idrolipidico. Anche la scelta dei prodotti che usi è determinante. In questo periodo dell’anno lo shampoo dovrebbe essere il più delicato possibile, così da non appesantire i capelli. Ricordati anche di non esagerare con le quantità. Una volta a settimana applica una maschera a base di elementi ristrutturanti come ceramidi e cheratina o burri e oli vegetali.

Ogni quindici giorni, invece, fai uno scrub al cuoio capelluto, in modo da pulirne ancora meglio la superficie, svuotare i follicoli e rivitalizzare il bulbo pilifero. In fase di asciugatura, infine, non mettere il getto del phon a una temperatura troppo elevata perché il calore non fa altro che disidratare il capello rendendolo più debole e incline a staccarsi. Per lo stesso motivo evita il più possibile di usare la piastra.

Dieta equilibrata

Nonostante la caduta dei capelli in autunno sia perfettamente normale, per evitare che questa diventi eccessiva e per stimolarne la ricrescita parti dalla tavola. Già perché, come accade per qualunque evento fisiologico, l’alimentazione anche in questo caso gioca un ruolo fondamentale.

In particolare, se punti a rigenerare velocemente la chioma, nella tua dieta non dovrebbero mai mancare vitamina dei gruppi B, C ed E, proteine e sali minerali tra cui zinco e ferro, in modo da accelerare la fase di ricrescita.

La vitamina B, che puoi trovare soprattutto nel lievito di birra, nel tuorlo d’uovo, nelle lenticchie, nei cereali e nella soia, permette all’organismo di produrre in grande quantità cisteina, un aminoacido che favorisce la crescita fisiologica dei capelli; mentre le proteine sono ottime per sintetizzare la cheratina.

Se ti piace il tè scegli quello verde, ricco di polifenoli dal forte potere antiossidante, che non fa altro che fortificare le tue chiome. Via libera a frutta e verdura di stagione, latticini, pesce azzurro, legumi, uova e pasta integrale. Evitare fumo, alcool e caffeina. Se l’apporto nutrizionale non basta, anche il cuoio capelluto ne risentirà.

Omega 3

Gli Omega 3 combattono la secchezza cutanea e la caduta dei capelli, fornendo idratazione alla cute e al cuoio capelluto. Gli alimenti ricchi di Omega 3 sono noci, mandorle, arachidi, cacao, molluschi e asparagi.

Integratori alimentari

Assumere degli integratori alimentari ricchi di vitamine del gruppo B e sali minerali. Il magnesio e il potassio rinforzano i capelli e aiutano l’organismo ad affrontare e ridurre quel senso stanchezza e affaticamento tipico del cambio di stagione.

Pettinatura giusta

Per prevenire la caduta dei capelli è fondamentale utilizzare anche la spazzola adatta, ma quale? Quelle in setole naturali o in setole di cinghiale sono perfette quando i capelli sono indeboliti. Spazzolali sempre dal basso verso l’alto per non strapparli o stressarli troppo. Attenzione anche all’acconciatura: se siete soliti fare la coda di cavallo, cercate di non stringere in maniera eccessiva l’elastico. In autunno, l’appuntamento dal parrucchiere diventa non solo una coccola, ma anche una vera necessità. Per valorizzare la chioma danneggiata o sfibrata, trovare il taglio più adatto a te si rivela la soluzione migliore.

Prodotti

A seconda delle caratteristiche dei tuoi capelli, dovrai prediligere alcuni prodotti rispetto ad altri. Non esiste una soluzione universalmente valida per tutte, ma alcuni accorgimenti possono fare la differenza. Scegliere i prodotti migliori e seguire alcune accortezze quotidiane, ti aiuterà a migliorare la qualità della tua chioma e a rafforzare i tuoi capelli. È la soluzione giusta per contrastarne la caduta durante il cambio di stagione.

Oltre alla detersione e a lozioni specifiche, esistono altri prodotti ad hoc utili a contrastare la perdita dei capelli. Nei cambi di stagione non dimenticarteli. Quindi, opta per fiale anticaduta e integratori, preferibilmente ricchi di vitamina E e contenenti le vitamine del gruppo B, utili a migliorare l’ossigenazione del cuoio capelluto. Importanti anche la vitamina C (un ottimo antiossidante) e lo zinco (un minerale che rafforza il capello). Prova anche lo scrub del cuoio capelluto, perfetto per rimuovere le tossine e favorire la microcircolazione.

Il lavaggio

Parti dal lavaggio: è un’operazione spesso data per scontato, ma importante per tenere in equilibrio il cuoio capelluto. Quindi, per lavarlo in profondità, scegli il detergente anticaduta migliore. Se vuoi sfoggiare capelli rigenerati, elastici e forti, è fondamentale che non sia aggressivo né troppo schiumogeno. Inoltre, in fase di lavaggio prediligi l’acqua tiepida. Se per dare nuovo tono alla tua chioma non rinunci al parrucchiere, sappi che in salone è possibile utilizzare una lozione energizzate da massaggiare delicatamente sulla cute: è l’ideale per rimuovere tutte le impurità. E allora perché non usare una lozione anticaduta anche a casa? Ti basterà cambiare la tua hair routine quotidiana, applicando ogni giorno il prodotto sui capelli e proseguendo per circa un mese. È un’abitudine semplice che nei cambi di stagione si rivelerà un vero toccasana, aiutando a contrastare la caduta dei capelli e favorendone la ricrescita.

Occhio a phon e piastre

Phon, piastra e strumenti simili danneggiano la chioma, soprattutto se usati con una certa insistenza. Se proprio non riesci a farne a meno, sappi che i tuoi capelli si spezzeranno più facilmente: con il cambio di stagione potresti provare a rinunciarci. Ma se davvero non ci riesci, ricordati di vaporizzare sui capelli un termoprotettore di qualità. Quando asciughi i capelli accertati di non avvicinare troppo il phon alla testa. Se resta distante circa 20 cm, è perfetto.

Caduta dei capelli in autunno: cibi alleati

Come abbiamo visto, per prevenire la caduta dei capelli è importante agire su diversi fronti, a partire da quello alimentare. Quando noti che, nonostante il cambio di stagione, troppi capelli restano attaccati alla spazzola, potresti avere una carenza di vitamine. È importante seguire una corretta dieta per migliorare l’aspetto e la salute della chioma: mangiando i giusti alimenti puoi influenzarne la crescita, la lucentezza e persino la probabilità che diventino bianchi. Vediamo 6 cibi ottimi che possono aiutarti a bloccare la caduta dei capelli.

Tè verde

Il tè verde è una delle bevande più apprezzate al mondo e regala tanti benefici per la salute. Oltre ad aiutare ogni cellula del nostro organismo e a migliorare la salute del cuore, il tè verde è il re degli antiossidanti, antiage e drenanti. Preserva la salute della pelle, previene la caduta dei capelli e supporta la crescita di nuovi, aiutando in caso di cute secca e forfora.

Oltre a bere almeno una tazza al giorno, puoi fare un semplice impacco di benessere. Dopo aver lavato i capelli, immergili nel tè verde e lasciali in posa per 10 minuti, poi risciacquali con l’acqua fredda. Ripeti per 2 o 3 volte alla settimana.

Olio di cocco e jojoba

L’olio di cocco comunemente usato per cucinare è un prodotto naturale che fa bene alla bellezza e migliora la salute dei tuoi capelli, eliminando le doppie punte e nutrendoli in caso di secchezza. E ricordati: un cuoio capelluto secco può sviluppare la forfora che può favorire la caduta dei capelli.

Tra i trattamenti naturali per la perdita dei capelli c’è anche l’olio di jojoba, molto utile per idratare i follicoli piliferi del cuoio capelluto. Applica 2 o 3 cucchiai di olio di cocco sui capelli puliti massaggiando per 45 minuti.

Cipolle (e altri cibi ricchi di quercetina)

Le cipolle bianche, nonostante contengano poche calorie, vantano un alto contenuto di antiossidanti, come la quercetina. Sono un ottimo rimedio per contrastare la perdita dei capelli anche perché contengono zolfo, che aiuta a migliorare la circolazione sanguigna. La cipolla aumenta, inoltre, la produzione di collagene ed esercita proprietà antibatteriche, combattendo le infezioni del cuoio capelluto.

Mangia tante cipolle, altrimenti applica il succo di cipolla sui capelli e lascialo riposare per 15 minuti. Quindi risciacqua bene con lo shampoo. Altre frutta e verdure ricche di quercetina sono asparagi, spinaci, cavoli, mele.

Bietole

Le verdure a foglia verde, come le bietole, sono ricche di antiossidanti e contengono ferro, nutriente essenziale per rafforzare i capelli e per favorirne la crescita. Non solo. Le bietole possiedono una gran quantità di vitamina A e vitamina C, importanti per la produzione di sebo, sostanza oleosa prodotta dai follicoli piliferi indispensabile per la crescita dei capelli. La mancanza di un’adeguata produzione di sebo può essere la causa di danni ai follicoli e della caduta del capello. Ecco perché è importante inserire nella tua dieta verdure come bietole, ma anche cavoletti di Bruxelles, spinaci e rucola.

Peperoncino

Il peperoncino, oltre a rallentare la caduta dei capelli, è un ottimo stimolante della circolazione sanguigna nel cuoio capelluto. Il peperoncino cayenne contiene capsaicina, che provoca un intenso flusso sanguigno. Questa sostanza favorisce la ricrescita dei capelli e soprattutto ne previene la caduta.

Legumi

I legumi, come fagioli, ceci e lenticchie, sono molto importanti per il benessere dell’organismo. Ricchi di proprietà nutrizionali, i legumi potenziano la crescita, lo sviluppo e la cura dei capelli. Sono alimenti che contengono proteine vegetali e forniscono ferro, zinco e biotina. Si raccomanda di mangiarli almeno tre volte alla settimana. Ottimi da gustare a tavola sono, inoltre, privi di grassi saturi che fanno male al cuore.

Caduta dei capelli: trattamenti naturali

Vediamo ora i trattamenti naturali per contrastare la caduta dei capelli.

Impacco con l’aceto di mele

Il primo trattamento naturale per fermare la caduta dei capelli è a base di aceto di mele. Basta fare un impacco da applicare durante lo shampoo, precisamente dopo aver utilizzato il balsamo. Il composto deve essere costituito da una parte di aceto e due di acqua. Questo trattamento non va utilizzato assiduamente, anche perché il cuoio capelluto potrebbe seccarsi eccessivamente.

Maschera all’olio d’oliva

L’olio d’oliva, utilizzato insieme allo zenzero, è un ottimo alleato per attenuare la caduta dei capelli. Per questo ti consigliamo di fare, almeno una volta alla settimana, una maschera composta da questi ingredienti.

In una ciotola unisci 15 grammi di zenzero grattugiato e 15 grammi di olio d’oliva. Amalgama il tutto e distribuiscilo sulla cute e sulla lunghezza dei capelli. Lascia in posa per mezzora e risciacqua. È preferibile compiere questa operazione prima dello shampoo.

Succo di aloe vera

Un altro ingrediente naturale che puoi utilizzare per contrastare la caduta dei capelli è l’aloe vera. Tutto quello che devi fare è estrarre il succo dalle sue foglie e utilizzarlo come shampoo o balsamo, l’importante è lasciarlo agire per alcuni minuti.

Olio di Argan

L’olio di argan è ricco di vitamina E, quindi non solo aiuta ad attenuare la caduta dei capelli, ma ne favorisce la ricrescita. Per avere un risultato super efficace lascia in infusione, per un’ora, qualche goccia di olio di argan insieme a uno spicchio d’aglio. Applica la soluzione prima dello shampoo, massaggiandola delicatamente sulla cute.

Impacco con olio di cocco

L’olio di cocco è un ottimo prodotto per porre rimedio alla caduta dei capelli. Per ottenere una buona efficacia, ti consigliamo di utilizzarlo insieme alla salvia.

Dovrai far bollire alcune foglie di quest’ultima insieme all’olio di cocco. Quando il composto si sarà raffreddato, applicalo sul cuoio capelluto, lascia agire per alcuni minuti e risciacqua.

Olio di mandorle

L’olio di mandorle può essere utilizzato in diversi modi per contrastare la caduta dei capelli. Si possono creare diversi abbinamenti insieme ad altri ingredienti naturali, tra questi ti segnaliamo il limone.

In una ciotola miscela 30 ml di olio di mandorle e 10 ml di succo di limone. Applica sui capelli e sulla cute e lascia agire per 30 minuti. Successivamente lava i capelli con uno shampoo delicato.

Olio di Amla

L’olio di Amla è un prodotto molto conosciuto in India. Ha diversi benefici, tra cui contrastare la caduta dei capelli. Basta massaggiare alcune gocce di quest’olio sulla cute, successivamente lascialo agire per almeno 30 minuti. Ripeti l’operazione almeno due volte a settimana.

Maschera all’avocado

Anche l’avocado è consigliato in caso di perdita di capelli. Infatti, grazie alle sue tantissime proprietà, si presta facilmente per la creazione di una maschera. Dovrai semplicemente, con l’ausilio di un mixer, frullare la polpa di un avocado e applicarla sui capelli umidi. Lascia agire per 30 minuti e risciacqua.

Il fieno greco

Il fieno greco è un ottimo rimedio naturale anticaduta. Inoltre favorisce la ricrescita dei capelli.

In una ciotola aggiungi 15 grammi di fieno greco e un quarto di litro di acqua. Lascialo riposare per 12 ore. Successivamente applica sui capelli e lascia in posa per un’ora. Risciacqua abbondantemente.

I semi di lino

Anche i semi di lino sono un ottimo espediente per risolvere il problema della caduta dei capelli. In una pentola porta a ebollizione dell’acqua (circa un litro). Aggiungi 15 grammi di semi di lino e lascia cuocere per due minuti. Lascia raffreddare, filtra e aggiungi 45 ml di succo di limone. Applica sui capelli bagnati.