Capelli, il Bob 2.0 di Jennifer Aniston

Esiste un taglio di capelli che Jennifer Aniston non riesca a portare con stile? Ovviamente no. Dall’iconico taglio “Rachel” – che ha vissuto una nuova rinascita qualche anno fa – ai morbidi strati sfilati che lei e il suo parrucchiere, Chris McMillan, hanno preferito nel corso degli anni, i capelli invidiabili di Aniston sono sempre una fonte di ispirazione. E l’ultima trasformazione non è da meno.

Il Bob 2.0 di Jennifer Aniston

Durante un’apparizione televisiva, la Aniston ha dimostrato di avere ancora molto da offrire. Indossando un abito floreale rosso, ha sfoggiato un taglio bob più corto che sfiorava la parte superiore delle spalle e incorniciava il viso. Questo nuovo look la colloca tra le numerose celebrità che di recente hanno adottato il trend del bob. Acconciato con un movimento naturale e una leggera piega alle estremità, il nuovo taglio – che è di qualche centimetro più corto rispetto al taglio medio a cui ci aveva abituati negli ultimi anni – è apparso divertente e giovanile, esaltando il suo décolleté.

Jennifer Aniston, l’eterna ragazza californiana

Sempre fedele al suo stile, l’attrice cambia ma mantiene le sue firme distintive. Oltre ai capelli, che possono variare in lunghezza, ma raramente si discostano dalla sua caratteristica forma che incornicia il viso e dal tono biondo miele, ha sfoggiato una pelle naturale e uno smoky eye nei toni del marrone. Nonostante lo scorrere del tempo, la star di Hollywood continua a mantenere, per aspetto e temperamento, le caratteriste di una ragazza californiana: solare e disinvolta.

Il successo grazie a “Friends”

Jennifer Aniston, nata l’11 febbraio 1969 a Sherman Oaks, Los Angeles, è una delle attrici più riconosciute e amate di Hollywood. Ha raggiunto la fama mondiale grazie al ruolo di Rachel Green nella serie televisiva “Friends“, che le è valso un Emmy e un Golden Globe. Oltre a “Friends”, la Aniston ha recitato in numerosi film di successo come “Una settimana da Dio“, “Marley & Me”, “Ti odio, ti lascio, ti…”, “Come ti spaccio la famiglia” e “Cake”, per il quale ha ricevuto grandi elogi dalla critica.

Gli amori della Aniston

Nella sua vita personale, Jennifer è stata sposata con l’attore Brad Pitt dal 2000 al 2005, una relazione che ha attirato molta attenzione mediatica. Successivamente, ha avuto una relazione con l’attore Vince Vaughn e, più recentemente, è stata sposata con Justin Theroux dal 2015 al 2017. Attualmente, Jennifer mantiene un profilo relativamente discreto per quanto riguarda le sue relazioni personali, ma i suoi fan continuano a sperare in un ritorno di fiamma con il primo amore.

Oltre a cinema e serie tv

Oltre alla recitazione, l’attrice è anche produttrice e co-fondatrice della società di produzione Echo Films. Recentemente, è tornata in televisione con grande successo grazie alla serie “The Morning Show”, dove recita accanto a Reese Witherspoon. La serie le ha fruttato ulteriori riconoscimenti e ha consolidato la sua posizione come una delle attrici più versatili e talentuose del panorama cinematografico contemporaneo.