Jennifer Aniston, super anello scatena voci di fidanzamento

N iente premi ai SAGA, dove l'attrice impreziosisce il red carpet per bellezza e sensualità. E quell'anello al dito scatena la fantasia di fan e tabloid...

Uno scintillante anello di diamanti all’anulare in occasione degli Screen Actors Guild Awards ha acceso la fantasia di tabloid e fan sulla vita sentimentale di Jennifer Aniston. Salvo qualche flirt più o meno ufficiale, l’attrice 55enne è single dal 2018, dopo la fine del matrimonio con Justin Theroux.

Jenifer Aniston fidanzata?

Splendida sul red carpet dei SAGA con un fluente abito argentato, Jennifer Aniston non si è sbottonata davanti ai giornalisti e il mistero dell’anello rimane tale. Pur senza far trapelare alcuna novità sappiamo che l’attrice ha espresso la sua apertura all’amore, affermando alla fine del 2022: “Mi piacerebbe una relazione. Ci sono momenti in cui vorrei semplicemente rannicchiarmi e chiedere: ‘Ho bisogno di aiuto’. Sarebbe meraviglioso tornare a casa e cadere tra le braccia di qualcuno dicendogli: “È stata una giornata dura”.

Due matrimoni alle spalle

Icona di stile e di bellezza, Jennifer Aniston è entrata nel cuore di una generazione grazie all’indimenticabile personaggio di Rachel Green della sit-com “Friends“. Ed è proprio nell’epoca di “Friends”, tra gli anni Novanta e i primi Duemila, che si fidanzò e poi sposo (nel 2000) con un’altra icona hollywoodiana, Brad Pitt. La relazione si concluse nel 2005. Nel 2015 la ritrovata felicità sentimentale culminata con le nozze con l’attore Justin Theroux dal quale si separò tre anni dopo. Pur credendo fortemente nell’amore, queste due esperienze finite male hanno reso Jennifer più cauta quando si parla di matrimonio: “Mai dire mai – ha recentemente sottolineato l’attrice -. Ma l’idea non mi suscita interesse alcuno”.

Niente premi ai SAGA Awards

Agli Screen Actors Guild Awards Jennifer Aniston era presente in qualità di protagonista dell’acclamata serie “The Morning Show“. Nonostante le aspettative, l’attrice non si è assicurata il premio per la migliore interpretazione in una serie drammatica, andato invece a Elizabeth Debicki di “The Crown“. Stessa sorte è toccata al coprotagonista maschile di “The Morning Show”, Billy Crudup, e all’intero cast in corsa per la migliore interpretazione in una serie drammatica, vinto dagli attori di “Succession“.