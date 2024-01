N asceva esattamente 30 anni fa, senza un vero intento di sfondare, eppure spaccò l'obiettivo della cinepresa di Friends. E conquistò milioni di fan in tutto il mondo. Sino a diventare uno dei tagli più famosi della storia

È talmente popolare che Wikipedia vi ha dedicato una lunga pagina. Il taglio Rachel di Jennifer Aniston degli anni ’90 ha avuto un tale successo da spingere decine di storici del costume a chiedersi il perché. Nato quasi per caso sul set della sitcom Friends, nel corso di questi 30 anni ha vissuto vari revival a cominciare dalla stessa Aniston. Che a più riprese lo sfoggia con rivisitazioni di stile e lunghezze.

La storia del taglio Rachel di Jennifer Aniston

Con quell’inconfondibile linea scalata e quella pratica lunghezza media, The Rachel è un taglio che ha conquistato milioni di donne nel mondo dai 13 anni in su. La paternità è dell’hair stylist Chris McMillan che dovette ricorrere a tutte le astuzie delle forbici per riparare i capelli danneggiati di una semisconosciuta Jennifer Aniston, in procinto di recitare nella prima stagione di Friends.

Si racconta, inoltre, che l’attrice avesse il residuo di una frangia, lunga e mal regolata, che andava ulteriormente allungata affinché potesse crescere con il resto della chioma. Ecco che a McMillan scalare i capelli sul davanti deve essere sembrata una soluzione ideale per far sì che la giovane Aniston entrasse al meglio nei panni di Rachel Green. Era il 1994, esattamente 30 anni. Senza volerlo, nacque un’icona. Destinata a fare proseliti in tutto il mondo.

Com’è fatto il taglio Rachel

The Rachel ha il suo punto di forza nella scalatura sul davanti, con le punte dei capelli girate verso l’interno in modo da incorniciare il viso. A volte viene proposto con le punte verso l’esterno, un po’ arruffate e voluminose, ma questo è un dettaglio che dipende dal tipo di capello e dallo styling. Più il capello è liscio più è facile che il taglio Rachel si metta a posto da solo. Certo, dietro ci vuole un bel cesellamento da parte del parrucchiere.

È paradossale che quando le donne di tutto il mondo chiedono in salone un taglio scalato sul davanti, si riferiscano involontariamente a The Rachel, a prescindere dalla lunghezza dei capelli. Anche se è nato per i capelli medi, il taglio alla Jennifer Aniston nel corso degli anni ha visto diverse rivisitazioni comprendendo anche chiome più lunghe. Qualcuno lo ha descritto come una variazione sia del taglio iperscalato shag che del più regolare bob.

Perché il taglio Rachel ha avuto un successo mondiale

Nel corso di questi 30 anni dalla sua nascita, a lungo ci si è interrogati sul successo del taglio Rachel di Jennifer Aniston. La tesi più accreditata riguarda la popolarità di Friends che dalla metà degli anni ’90 raggiungeva 25 milioni a puntata. Ben presto si creò l’ossessione per la Aniston aka Rachel, e per i suoi capelli. Anzi, c’è chi ha teorizzato che quel taglio abbia contribuito a rendere iconica la stessa Jennifer Aniston, allora emergente, anche per i suoi capelli.

Altre tesi riguardano il fatto che negli anni ’90 la gente si era stancata della moda grunge che aveva dominato gli anni precedenti, osservando che un taglio di capelli così ordinato come il Rachel, rappresentava l’opposto degli styling un po’ troppo messy a cui le persone erano abituate.

E perché continua a piacere

Il taglio Rachel è entrato nell’Olimpo dei tagli intramontabili anche perché è tutto sommato facile da portare, almeno per chi ha i capelli lisci naturali. In realtà, basta una piastra a imitare il look dell’eroina di Friends, un oggetto di cui si dotarono molte ragazze degli anni ’90. Le stesse case produttrice avrebbero poi rilevato un aumento esponenziale delle vendite delle piastre liscianti.

In realtà, secondo alcuni hair styliest la facilità del taglio Rachel è solo apparente, perché mantenere quella graduale scalatura richiederebbe una manutenzione non da poco. E questo avrebbe spinto la stessa Jennifer Aniston ad abbandonarlo di lì a poco, per poi tornare sui passi.

Il taglio Rachel è abbastanza lungo da non sembrare troppo rischioso, e potresti avere forma e stile senza tagliarti tutti i capelli. “The Rachel” sembrava come se fosse possibile ottenerlo passandoci una spazzola dopo essersi alzati dal letto, in netto contrasto con l’esagerato “arricciato, preparato, preso in giro e acconciature “esagerate” che “sembrava che avessero impiegato molto tempo per essere sistemate” che erano state la norma.

