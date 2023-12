Sesso sul set, Jennifer Aniston: “Come ho girato la scena più spinta”

S ul set della serie tv The Morning Show l'attrice appare nuda e a letto con un collega. Ecco che cosa è accaduto mentre il regista riprendeva la scena

Avrà anche un fisico da ventenne, ma Jennifer Aniston si ritiene un’attrice “vecchia scuola”. Così, dovendo girare una scena molto piccante sul set di The Morning Show, la serie di Apple Tv sullo spietato mondo del giornalismo televisivo, ha rifiutato il supporto dell’intimacy coordinator, una figura creata dagli Studios hollywoodiani dopo l’ondata di denunce del MeToo.

Di che cosa si tratta? La traduzione in italiano è “coordinatore dell’intimità”. Il suo ruolo è permettere ad attrici e attori di lavorare sul set sapendo di poter contare su un figura che tutela la loro intimità.

Una scena molto piccante

Jennifer Aniston ha interpretato una scena di sesso con il collega Jon Hamm nella terza stagione della serie tv. In uno degli episodi, i due attori appaiono sotto le lenzuola. Jennifer, che ha 54 anni, è completamente nuda e lui le mette le mani sui seni.

Jennifer Aniston: “Sono un’attrice vecchia scuola”

In una intervista rilasciata al magazine americano Variety, Jennifer Aniston ha rivelato che, mentre girava la scena, le è stato chiesto se si sentiva a suo agio nel baciare il bell’attore.

“Ci hanno chiesto se volevamo un intimacy coordinator”, ha spiegato l’attrice, “vengo dalla vecchia scuola, quindi mi sono chiesta: cosa significa? Mi hanno detto: ‘Quando qualcuno ti chiede se stai bene’. E io ho risposto: ‘Ma per favore, questo sì che è imbarazzante’. Siamo esperti, possiamo capire se va tutto bene”.

Ipa 1 di 5

– Jennifer Aniston con Jon Hamm sul set della serie tv The Morning Show. Ipa 2 di 5

– Jennifer Aniston con Jon Hamm sul set della serie tv The Morning Show. Ipa 3 di 5

– Jennifer Aniston con Jon Hamm sul set della serie tv The Morning Show. Ipa 4 di 5

– Jennifer Aniston con Jon Hamm sul set della serie tv The Morning Show. Ipa 5 di 5

– Jennifer Aniston con Jon Hamm sul set della serie tv The Morning Show.

Un fisico da pin-up

Nella serie tv Jennifer Aniston è la conduttrice Alex Levy, mentre Jon Hamm interpreta il miliardario Paul Marks. In un episodio della terza stagione, The Stanford Student, andato in onda negli Usa a ottobre, Alex intervista Paul nella sua villa negli Hamptons. Poi i due finiscono a letto insieme.

Nelle scene di sesso, i due attori sono completamente nudi. Jennifer Aniston sfoggia un fisico da ragazzina, come nella sua prima scena di nudo in The Break Up nel 2006. Ma come fa la star di Friends a mantenersi così in forma?

Il segreto di bellezza di Jennifer Aniston

Proprio un mese fa, Jennifer Aniston ha raccontato in una intervista al magazine CR Fashion Book di rispettare quattro regole principali: “Bevo molta acqua, mi muovo ogni giorno, cerco di mangiare cibi integrali e freschi e di dormire il più possibile”.

Ha aggiunto: “Quest’ultima parte è impegnativa per me, ma è molto importante. Lo sento quando non mi riposo abbastanza. Oltre a tutto questo, cerco di essere davvero consapevole di ciò che lascio entrare nel mio spazio mentale. Il nostro mondo sta attraversando alcune sfide e so che tutti ci teniamo molto, ma a volte penso che sia necessario spegnere il rumore”.