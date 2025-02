Se stai cercando ispirazione per un nuovo colore dei capelli, Rihanna ha lanciato una nuance che è subito diventata virale sui social network. La particolarità è che a ispirare lei sono state le rose.

Rihanna su un letto di rose

Proprio così. Per lanciare la nuova linea di lingerie Savage x Fenty, Rihanna ha lanciato su Instagram la campagna The Les Roses. Nelle immagini, La cantante e imprenditrice appare distesa su un campo di rose multicolori e petali. Le sue labbra sono del colore rosso di alcuni tra i fiori che la ricoprono e i suoi capelli non sono da meno.

Un rosa particolare

Sui social c’è chi dice che Rihanna ha i capelli rosa, chi fucsia. In realtà, la tonalità che ha scelto è scura in cima, vicino al cuoio capelluto, per poi passare a un rosa profondo intorno alle orecchie. La chioma è lunghissima e le ciocche sono separate al centro. L’effetto è lucido e brillante.

Rihanna: dal pink al Mocha Mousse

Non che Rihanna non abbia abituato i fan ai suoi colpi di testa e di colore. In passato aveva sfoggiato capelli rosa bubblegum. Nel 2024 aveva lanciato la frangia bionda. Lo scorso ottobre aveva i capelli color rosso ciliegia in un’altra campagna Savage x Fenty. E di recente era stata fotografata con la chioma di una bella tonalità Mocha Mousse, il colore Pantone del 2025.

Il colore è virale

La nuova tonalità è piaciuta particolarmente alle fan di Rihanna, che sui social pubblicano i video dove la sfoggiano anche loro. Come spesso accade, presto la cantante cambierà colore dei capelli: questa nuance è stata scelta appositamente per lanciare la nuova linea del suo marchio. Ma la tonalità è ormai diventata virale e promette di traghettarci dall’inverno fino alla primavera.

Leggi anche Beauty 2025: nuove tendenze trucco e capelli