Capelli, la frangia bionda di Rihanna è già un trend

L a cantante e imprenditrice ha stravolto totalmente il proprio aspetto, osando con un biondo sabbia e una frangia folta che sfiora gli occhi

Ennesimo cambio look per Rihanna. La cantante e imprenditrice non ha avuto mai paura di trasformare il suo aspetto fisico, ma questa volta ha osato davvero. I suoi capelli scuri sono diventati biondo sabbia e sulla fronte ha sfoggiato una importante frangia a cascata.

La frangia bionda di Rihanna ha stupito tutti

La popstar ha esibito il suo nuovo look il 17 aprile a Londra in occasione del lancio della collaborazione Fenty (l’azienda di cosmetici che ha fondato nel 2017) x PUMA. La cantante ha indossato un blazer oversize grigio, pantaloni con pieghe antracite e una camicia abbinata e, naturalmente, gli le calzature da pubblicizzare. Ma quello che ha stupito tutti è stato sicuramente il colore e taglio di capelli: una lunga chioma (grazie all’aiuto delle extension) bionda e liscia accompagnata da una frangetta che sfiora gli occhi.

Eyeliner e rossetto rosso

A completare l’outfit un trucco pensato a posta per l’occasione. Rihanna ha sfoggiato il suo caratteristico eyeliner nero alato a cui ha aggiunto un rossetto opaco rosso ciliegia. Anche le unghie non sono state lasciate al caso: per la nail art la cantante ha scelto la stessa tonalità della tinta delle labbra.

Il biondo sabbia di Rihanna

La 36enne nata alle Barbados ha detto addio, almeno per il momento, ai suoi capelli scuri con cui il grande pubblico è abituata a vederla sui palchi di tutto il mondo. Nessun castano, rosso o altra via di mezzo. La star ha osato optando per il biondo. Nello specifico quello scelto da Rihanna rientra tra le tonalità di tendenza in tema di colore capelli biondi 2024. Un biondo sabbia omogeneo su tutta la lunghezza dai riflessi freddi che ne esaltano l’incarnato e il sottotono della pelle.

Il nuovo album e tour della cantante

Da tempo si vocifera sul un nuovo album, e un nuovo tour, della cantante. Di certo al momento non c’è nulla e, interrogata sull’argomento, Rihanna non ha fornito una spiegazione chiara. In occasione del lancio della collaborazione Fenty x PUMA, ha detto: “Il nuovo album? Eh già… Quando uscirà? Vorrei saperlo anch’io. […] Se Rza e Riot (i figli, ndr) saranno in qualche modo coinvolti nel disco? Dipende da loro. Ho già delle cose da cui sento che potrebbero uscire delle cose belle. Io e Rocky stiamo davvero cercando di capire chi userà cosa. Perché sono delle cose così belle”.

Il successo di Fenty

Al di là della musica, Rihanna continua a festeggiare il successo di Fenty Beauty, il marchio di cosmetici che ha fondato nel 2017 prendendo spunto dal suo nome completo “Robyn Rihanna Fenty”. Questo brand vuole trasmettere valori come inclusività, attenzione alle diversità e freschezza. La star ha voluto per esempio una pluralità di prodotti che si abbinano perfettamente a qualsiasi tipo di carnagione. Grazie alla popolarità ottenuta con Fenty Beauty, la star ha lanciato anche Fenty Skin (prodotti per la cura della pelle) e Fenty Savage (linea di intimo).