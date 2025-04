Un vero colpo di testa per Caterina Balivo. La conduttrice ha abbandonato la sua chioma castana per puntare su uno dei colori più di tendenza della primavera. «Da tempo volevo provare un colore nuovo ed eccomi!» ha scritto sfoggiando sui social i suo capelli red cherry. Una nuance profonda e un colore audace, caratteristiche che contraddistinguono lo stile e il carattere della conduttrice de La Volta Buona, sempre pronta a mettersi in gioco.

Il nuovo hair style di Caterina Balivo

Caterina Balivo racconta la sua voglia di osare e di uscire dai soliti schemi scegliendo per i suoi capelli un colore vibrante e intenso come il red cherry. Il taglio medio risulta così movimentato e acceso dai bagliori color ciliegia, che donano volume e profondità alla chioma. Ha sfoggiato il nuovo hairstyle sui social, ottenendo l’approvazione dei follower che si sono affrettati a complimentarsi per la novità, prima di mostrarsi in tv. Per lei, che è sempre rimasta affezionata al castano e a tutte le sue declinazioni, si tratta di una piccola rivoluzione.

Le caratteristiche del red cherry

La scelta di hairstyle di Caterina Balivo, è in linea con una delle tendenze del momento. Il red cherry è amatissimo dalla Gen Z su TikTok, ma colpisce al cuore le donne di ogni età. Tra le varie nuance di rosso, è la più fredda. Si tratta di una tonalità intensa che quando è colpita dalla luce regala riflessi che virano verso il viola. Per questo è l’ideale su tagli scalati, che si accendono in questo modo di mille riflessi cangianti, e per lo stesso motivo si adatta particolarmente bene anche ai ricci o mossi. Su un taglio dritto invece dona corposità e profondità alla capigliatura. Puoi anche provarlo con sfumature o shatush per un effetto ancora più sfaccettato.

A chi stanno bene i capelli red cherry

Il red cherry è un colore abbastanza versatile, che si adatta facilmente a varie tipologie di incarnato. È l’ideale per te se hai un complesso cromatico tendenzialmente freddo, sia con colori chiari che scuri, mentre forse potresti puntare su un’altra nuance se sei molto chiara o molto calda. Con la sua luminosità, ha anche il potere di far sembrare il viso più giovane e radioso. È una tonalità particolarmente adatta a chi parte da una base castana, proprio come Caterina Balivo, e non necessita di decolorazione perciò può essere un’ottima idea anche se hai i capelli danneggiati.

