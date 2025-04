Il taglio capelli del 2025? Secondo gli hairstylist sarà ancora il bob, ma con un ritorno al passato. Igor Rago, Art Director di Ghd, spiega: «Quest’anno vediamo (e vedremo) molti Bob Anni ’90: il classico bob corto o medio si rivisita con una riga laterale profonda, per un look chic e sofisticato che ricorda le icone degli anni ’90. Ma anche il “Grown-out Pixie” / “Bixie“: un ibrido tra il pixie cut e il bob, più lungo e versatile, spesso con un tocco sfilato che ricorda lo stile grunge-chic».

Lo conferma Demi Moore, che abbandona il taglio lungo (anzi lunghissimo) degli ultimi anni per un long bob più fresco e movimentato. Così come Zendaya, che rilancia con extra-volume.

Credits: IPA/Alamy

Courtesy of GHD, collezione tagli 2025

Tendenze capelli 2025: parola d’ordine, volume

Per Pino Di Tella, responsabile Framesi della formazione sul metodo taglio: «Nel 2025, domineranno i tagli intramontabili come il caschetto, il bob, e misure intermedie scalate, abbinati a dettagli moderni di styling e colore che valorizzano il volume e la morbidezza, riportando in auge con successo grandi classici dell’hairstyling.

La tendenza nel 2025 si focalizza su forme intramontabili che riprendono elementi iconici del passato, rivisitandoli in chiave moderna. Tornano protagoniste le linee semplici, curate e morbide: basi pari, aperture frontali, ciuffi morbidi e soprattutto un deciso ritorno al volume. I capelli piatti e lisci lasciano spazio a pettinature voluminose e morbide, rese possibili da tecniche classiche come la piega spazzola e phon, molto richiesta dalla nuova generazione. Le lunghezze più richieste variano dal medio-corto al medio, fino ad arrivare a lunghezze intermedie sotto la scapola, con meno interesse momentaneo per i cortissimi estremi o lunghissimi eccessivi. Le forme devono essere gestibili e versatili, adatte sia per il giorno che per la sera, con costruzioni di taglio importanti ma semplici nella realizzazione».

Per Framesi, il richiamo agli anni ’90 è evidente.

Courtesy of Framesi, collezione tagli 2025

Courtesy of Framesi, collezione tagli 2025

Nuovi tagli capelli 2025: lo Spritz Bob

Compagnia della Bellezza lancia la nuova collezione Casa Compagnia: anche in questo caso vengono mixate ispirazioni contemporanee a forme tradizionali, rivisitate e ripensate con un approccio su misura. Fra i nuovi tagli proposti da Salvo Filetti, hairstylist, founder del marchio e vero trendsetter, c’è lo “Spritz Bob”, in accordo con le tendenze di stagione. Una variante moderna e versatile del classico bob, reinterpretato aggiungendo delle scalature leggere all’altezza del collo e una frangia curtain, a “tendina”. Un taglio perfetto per i volti ovali, allargati e spigolosi che snellisce e dona leggerezza. Per ovali allungati va preferito in una versione più lunga e piena, per bilanciare le proporzioni.

Courtesy of: Compagnia della Bellezza, collezione tagli 2025

Anche in versione mini con riga laterale, caratterizzato da un mullet soffice e sfrangiato su guance e collo, per rendere l’insieme audace e dinamico sia nella versione liscia che in quella mossa.

Courtesy of: Compagnia della Bellezza, collezione tagli 2025

Luxe Bob, il caschetto diventa luxury

Anche gli specialisti del taglio Tony&Guy ci riportano negli anni ’90, con un bob corto attualizzato e personalizzato per adattarsi a ogni volto. Dopotutto, è il taglio più versatile che ci sia. Nella collezione 2025 “House of Tony&Guy” il caschetto diventa “luxury”, si chiama infatti Luxe Bob: con riga laterale, grande volume e una texture ordinata. Da segnalare anche la frangia protagonista di quest’anno, ancora una volta di ispirazione “vintage” ma sempre contemporanea. Quella a tendina.

Courtesy of: TONY&GUY, collezione taglio 2025

Courtesy of: TONY&GUY, collezione taglio 2025

