Era una Monica Bellucci dall’hair style totalmente rinnovato, quella che ha calcato pochi giorni fa il red carpet di un evento a Dubai. Addio al nero corvino compatto, l’attrice ha optato per un castano chiaro e luminoso che le illuminava il viso, con sfumature sulle lunghezze e radice scura. Una scelta furba e assolutamente da copiare, perché permette di mimetizzare la ricrescita di capelli bianchi senza troppa manutenzione. Accanto a Tim Burton, con cui fa coppia dal 2023, l’attrice era perfetta e piena di luce.

Monica Bellucci sul red carpet a Dubai

A Dubai, Monica Bellucci è stata tra le protagoniste di un evento mondano. Stupenda come sempre ed elegantissima, la diva ha scelto per l’occasione un seducente abito di pizzo nero: una scelta di stile che è quasi un’uniforme per lei. Se con l’abbigliamento è andata sul classico, con la chioma ha stupito tutti. La lunghezza dei capelli è quella a cui è affezionata, che le sfiora il décolleté e le incornicia il viso con onde morbide e dall’effetto naturale. Il colore però è una novità assoluta. Sfumato, chiaro, luminoso, dona vividezza allo sguardo e ha anche un effetto antiage. Insomma, una scelta di stile sorprendente e particolarmente azzeccata, con cui l’attrice anche stavolta ha dimostrato di essere un passo avanti.

Il nuovo castano chiaro di Monica Bellucci

Addio toni cupi, compatti e profondi, il futuro di Monica Bellucci è pieno di luce. Per i suoi capelli l’attrice ha scelto una tonalità di castano chiaro freddo, rispettando per la base la sua tonalità naturale. Le radici sono scure, ma il colore sfuma in una nuance intermedia che si schiarisce sempre più sulla lunghezza, probabilmente grazie a un balayage. Il tutto avviene in maniera molto graduale, senza che ci siano toni netti e decisi. Per valorizzare ancora di più l’effetto, la diva ha optato per la riga centrale che incornicia e il viso e per una piega ondulata, capace di dona tridimensionalità alle sfumature di colore.

Perché copiarlo?

Il nuovo hair style di Monica Bellucci è il compromesso ideale per camuffare i primi capelli bianchi con un colore che non richieda troppa manutenzione. Il segreto è lasciare intatta la propria base naturale e adattare il nuovo colore a quello di partenza. Con tonalità dorate, nocciola o cenere puoi ottenere un look sofisticato e che in più dona luminosità all’incarnato: il che lo rende perfetto soprattutto dopo i Cinquanta anni.

