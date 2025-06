Deva Cassel, la talentuosa figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, si sta affermando come una vera e propria trendsetter nel panorama della moda e della bellezza. La sua capacità distintiva di sfoggiare una chioma naturalmente mossa e con un tocco di crespo, tipicamente mediterranea, la rende un punto di riferimento per chi cerca uno stile autentico e contemporaneo. A differenza delle tendenze che spesso inseguono una perfezione artificiale, Deva dimostra che la bellezza risiede anche nell’accettazione delle proprie caratteristiche naturali.

I capelli ricci e crespi di Deva Cassel

L’attenzione sulla sua capigliatura è tornata prepotentemente in occasione della recente sfilata di Dior «Cruise 2026», tenutasi nella sua città natale, Roma. Qui, i suoi capelli hanno sfoggiato ricci ancora più definiti e un volume accentuato, con un crespo spontaneo che ha arricchito il suo look. Immortalata mentre indossava un abito che evocava le vesti imperiali romane, il castano scuro intenso della sua chioma creava un contrasto suggestivo con la purezza del vestito bianco e la delicatezza delle sue unghie. La sua capigliatura si è presentata come una vera e propria criniera di riccioli, simbolo di forza e naturalezza.

Una scelta controcorrente

Deva Cassel ha dimostrato in numerose occasioni pubbliche, inclusi i prestigiosi eventi di moda a Parigi, di valorizzare e amare la sua texture di capelli naturale. In un’epoca in cui dominano le tendenze dei «glass hair» e delle chiome che cercano la lucentezza a tutti i costi, spesso eliminando artificialmente ogni segno di crespo o ruvidità, la scelta di Cassel di esibire una texture «frizzy» e volutamente meno definita è un atto di coraggio stilistico.

L’autenticità di Deva Cassel

Questo approccio audace le permette di distinguersi, evidenziando la potenza e la bellezza intrinseca dei suoi capelli al di là di mode effimere che inseguono una perfezione irrealistica. Il suo modo inconfondibile di portare i capelli rafforza il messaggio che l’autenticità può essere la tendenza più forte e ispiratrice, facendone una figura di riferimento per chi apprezza una bellezza vera e senza filtri. La sua influenza suggerisce che essere sé stessi, anche con una chioma non convenzionale, può essere la forma più alta di eleganza e di stile.