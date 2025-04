Vuoi i capelli ricci o mossi ma sei stanca di dover usare il ferro arriccciacapelli? Niente paura, i social vengono in tuo aiuto. TikTok è pieno di video con consigli utili su come fare facendone a meno, alcune volte anche bizzarri ma che garantiscono un effetto sorprendente. Trecce, bigodini, torchon, addirittura plastica presa dagli imballaggi delle spedizioni vengono in tuo aiuto, ma il metodo più pazzo consiste nell’utilizzare la biancheria intima per definire il tuo hairstyle. Farlo non è difficile, basta conoscere il metodo e avere un pizzico di pazienza.

Come usare la lingerie per l’hair style

A proporre la tecnica per arricciare i capelli diventata in poco tempo virale sui social, è stata la content creator Zore Espana. Il procedimento per ottenere l’effetto desiderato è semplice, e non richiede grande abilità come dimostra il tutorial. Basta posizionare lo slip sul capo come un cappello e poi arrotolare i capelli, ciocca per ciocca, lungo l’elastico. Un procedimento che potrebbe richiedere un po’ di tempo soprattutto se la tua capigliatura è folta, e per questo ti potrebbero servire tempo e pazienza. Quando avrai finito di sistemare tutta la chioma nel modo indicato potrai andare a dormire. Al mattino ti sveglierai con boccoli morbidi e naturali, come appena uscita dal parrucchiere.

Il risultato finale

Quello di arricciare i capelli con la lingerie è un metodo che ti permette di ottenere un effetto decisamente naturale e di svegliarti al mattino già perfettamente in ordine. Basterà scuotere un po’ la chioma per ravvivarla, e sarai pronta per uscire. Zore Espana mostra come il mosso ottenuto in questo modo doni boccoli morbidi e lasci i capelli setosi e lucenti.

Prendersi cura dei ricci

Arricciare i capelli senza l’ausilio di ferro o piastra sicuramente riduce lo stress della chioma e il rischio di danneggiarla con il calore. Prenderti cura dei tuoi capelli è importante per non rischiare di sfibrarli e danneggiarli e soprattutto per evitare la caduta. Concediti sempre un po’ di tempo per trattarli nel modo adeguato, con scrub e maschere per rivitalizzare la radice e prodotti che li proteggano dal calore e dagli agenti atmosferici. Sono piccole buone abitudini che ti faranno apparire sempre al meglio del tuo potenziale, e con un capello più sano potrai sbizzarrirti con gli hair style che ami di più.

Leggi anche Ricci effetto wow: impacchi naturali per una chioma elastica e luminosa