Glass hair, prova l’effetto vetro sui capelli per una serata speciale

L a tendenza a specchio partita dalle celebrities ora dilaga sui social. Ma come si ottiene l'effetto vetro? E con quale taglio viene esaltato? Ecco i nostri consigli

Dopo la “glass skin”, è arrivato il momento dei “glass hair”. E i tuoi capelli non saranno mai stati così lucidi e riflettenti, proprio come il vetro. La tendenza partita dalle celebrities ora dilaga sui social. Ma come si ottiene questo effetto? E con quale taglio viene esaltato? Andiamo a scoprirlo.

Cosa sono i “glass hair”

Per “glass hair” letteralmente si intende “capelli di vetro”. Riguarda ovviamente la texture che deve essere lucente e liscissima. Ma anche il taglio gioca un ruolo importante. Si tratta in genere di un caschetto dal taglio netto, con poche scalature e con la riga in mezzo o laterale.

Come ottenerli

I “glass hair” non sono facili da ottenere. Meglio partire da una base liscia che va resa ancora più liscia grazie a una buona piega con spazzola e phon. Passa poi su tutte le lunghezze la piastra. Infine applica i prodotti giusti per donare l’effetto brillantezza. Puoi provare con cere o gel oppure con un siero dall’apposito effetto shine.

Ispirazione vintage

I “glass hair” hanno un’ispirazione vintage che va dai tagli corti squadrati popolari negli anni Sessanta realizzati dal leggendario parrucchiere Vidal Sassoon ai caschetti anni Novanta. Come nella moda, tutto torna anche nel mondo beauty ed ecco che il bob liscio e lucido come uno specchio è di nuovo popolare anche sulla testa delle star, dalle sorelle Kardashian ad Hailey Bieber.

L’effetto glass hair per una sera

Se vuoi far risplendere anche tu i capelli come il vetro, anche solo per una sera, puoi puntare sull’effetto wet, bagnato, ma nella versione scolpita e non spettinata. Applica sui capelli ancora umidi il gel e pettina i capelli in modo da renderli piatti. Vaporizza molto da vicino con una lacca shine per rendere glamour la tua chioma come quella di Irina Shayk.