Basta passare da una piega composta a una spettinata per sentire l’aria da vacanza. Sarà per questo che le onde effetto spiaggia affascinano in ogni stagione. Creare beach wave senza piastra è possibile, facile e persino divertente. Con pochi gesti e gli accorgimenti giusti, puoi ottenere un look naturale senza compromettere la salute dei tuoi capelli. Prova i metodi che suggeriamo in basso: ti accorgerai che le onde senza calore sono anche…senza sforzo!

1. Beach wave senza piastra? Usa le dita

In inglese il metodo delle onde fatte con le dita si chiama twist & pin, arrotola e pinza. È un metodo facilissimo, perfetto se desideri beach waves senza piastra ben definite.

Come si fa

Dopo aver lavato i capelli, tamponali con un asciugamano morbido (senza strofinare), in modo da rimuovere l’acqua in eccesso. A questo punto, dividi la chioma in tante piccole sezioni. Afferra ogni ciocca e avvolgila attorno al dito indice e al dito medio, proprio come se stessi usando un ferro arricciacapelli. Una volta formato il boccolo, fissalo con una molletta.

Per un risultato più duraturo, puoi spruzzare uno spray texturizzante o un prodotto specifico per definire lo styling, come ad esempio un attiva ricci. Lascia asciugare all’aria o al massimo con un diffusore, e infine sciogli le ciocche, aprendo delicatamente le onde con le dita. Un tocco di olio lucidante alle punte e il gioco è fatto: avrei onde senza calore che sembrano uscite da un salone ops dalla spiaggia.

Zimmermann – Launchmetrics/Spotlight

2. La treccia: il metodo più semplice per le beach wave senza piastra

Quando si parla di capelli mossi senza calore, la treccia resta uno dei metodi più amati, soprattutto perché si può realizzare di sera e godere del risultato al mattino.

Come si fa

Dopo lo shampoo, tampona i capelli e applica un balsamo leave-in o uno spray modellante. A questo punto, intreccia la chioma in una o più trecce, a seconda del tipo di onda che desideri: una sola treccia bassa per onde larghe e morbide, due o tre trecce per un effetto più definito e vivace.

La mattina successiva, sciogli le trecce con delicatezza e separa le onde con le mani. Per non guastare il movimento ondulato dei capelli, non usare la spazzola: ciò ti eviterà che i capelli si elettrizzino.

Ideale per capelli lunghi e medio-lunghi, questo metodo è facile, veloce ed efficace, perfetto per ottenere morbide beach wave senza piastra.

Chloe – Launchmetrics/Spotlight

3. Micro-chignon a spirale: volume e onde glam senza sforzo

Se il tuo obiettivo sono delle beach waves voluminose senza piastra, prova i cosiddetti space bun, cioé i due chignon a spirale sulla sommità della testa.

Come si fa

Inizia dividendo i capelli umidi in due sezioni (puoi anche crearne quattro per un effetto più definito). Arrotola ogni sezione su sé stessa formando uno chignon e fissalo con un elastico morbido o delle mollette.

Lascia asciugare completamente gli space bun che hai creato, e poi scioglili con cura. Se puoi, tienili anche tutta la notte, magari dopo una passata di phon. Al risveglio ti ritroverai con onde ampie, leggere e piene di movimento, perfette da portare sciolte o con un’acconciatura semi-raccolta.

Questo metodo è ottimo anche per capelli sottili che tendono ad appiattirsi: i buns infatti aiutano a sollevare le radici e a creare un volume naturale senza styling aggressivi.

Stella Mccartney – Launchmetrics/Spotlight

4. Il tubo in raso per onde beach wave senza piastra

Una delle tecniche più eleganti e scenografiche per ottenere beach senza piastra è quella della fascia, oggi sostituita da una sorta di bigodino lungo flessibile ricoperto di raso (foto in basso).

Come si fa

Posiziona il tubo di raso al centro della testa come se fosse una coroncina. Afferra le ciocche di capelli e arrotolale attorno alle due estremità del tubo. La larghezza delle ciocche dipenderà dal grado di ondulazione che desideri: più sono strette e più ottieni beach wave definite.

Questa tecnica è perfetta per capelli medi e lunghi e garantisce un effetto ordinato, sofisticato e romantico. Lasciala in posa finché i capelli non sono completamente asciutti, minimo 2 ore. Potresti indossarla anche di notte, se ben fissata. Quando scioglierai i capelli, ti sorprenderà il risultato: onde naturali ma ordinate, ideali anche per un look serale raffinato.

Heatless Curl, set per onde senza calore, composto da un “bigodino” lungo in seta e 2 elastici tipo scrunch sempre in seta, Invisibobble (12 €).

5. “Scrunch” con un spray salino

Se hai già capelli leggermente ondulati leggera, il metodo dello scrunching è perfetto per esaltare il movimento naturale fino a ottenere un effetto beach waves senza piastra. Dopo lo shampoo, tampona i capelli e applica un prodotto modellante leggero: va benissimo uno spray al sale, un gel a base d’acqua o una mousse che attiva i ricci.

A questo punto, raccogli le ciocche tra e “stringile” tra le mani dal basso verso l’alto come se volessi raccoglierle in un pugno. Ripeti il movimento più volte, mentre i capelli si asciugano all’aria. Il risultato sarà un’ondulazione naturale, irregolare ma armoniosa, come dopo una giornata in spiaggia.

Perfetto per chi ama lo stile effortless, questo metodo è rapido, semplice e ti fa risparmiare tempo… e calore.

Zimmermann – Launchmetrics/Spotlight

I vantaggi di fare le onde senza piastra

Usare metodi naturali per ottenere beach wave senza piastra non è solo una scelta estetica, ma anche un gesto di cura per la salute dei capelli. Evitare l’uso quotidiano di strumenti a caldo riduce, infatti, il rischio di secchezza e di rottura della fibra capillare.

In più, lo styling senza calore si adatta facilmente alla vita quotidiana, non richiede grossa manualità (fa parte delle cosiddette acconciature “senza sforzo”. E poi può essere effettuato anche in viaggio o nei mesi più caldi, quando si ha meno voglia di passare ore davanti allo specchio.

I prodotti di styling per ottenere le onde senza calore

Con i prodotti modellanti, attiva ricci o semplicemente volumizzanti è più facile realizzare beach wave senza l’uso della piastra.

Onde Meravigliose, spray con sale marino e glicerina effetto spiaggia di Sunsilk (5,99 €).

Volumizer, siero concentrato volumizzante ad azione istantanea di Biopoint (19,90 €).

Riccio Fluido, pozione attiva ricci, una crema per creare onde morbide e naturali di Diego Dalla Palma (19 €).

Ocean Spray, uno spray texturizzante arricchito con sale del Mar Morto e lavanda di My.Organics (€17)

Blow Dry Spray, modella i capelli prima della piega e ne fissa il movimento di La Biosthetique (31,50 €).

