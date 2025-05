Stai pensando di tornare ai capelli grigi o al tuo sale e pepe naturale dopo tanti anni che fai la tinta? La prima cosa da sapere è che questa operazione non è affatto complicata, ma richiede tempo, dunque procedi un passo alla volta. Dopotutto, fa anche tendenza. L’ultima a essere tornata alla sua chioma naturale è la conduttrice e attrice USA Ellen DeGeneres – come lei, l’hanno già fatto Andie MacDowell, Jamie Lee Curtis, Diane Keaton, Helen Mirren e Jane Fonda per citare solo le più famose.

Andie MacDowell. Foto: IPA

Aspetta il momento giusto

Secondo gli specialisti di Jean Louis David per sfoggiare una chioma sale e pepe naturale occorre che almeno il 60% dei capelli sia bianco, «perché i capelli grigi in realtà non esistono. Si tratta di un’illusione ottica creata dal mescolarsi delle ciocche ancora pigmentate con quelle diventate bianche. Se non è il tuo caso, non pensare di decolorare la chioma per accelerare il processo: rischieresti di danneggiare le lunghezze già sensibilizzate dalle colorazioni e il risultato sarebbe poco naturale. Il colore della chioma non evolve verso un bianco universale ma verso la propria sfumatura». Tradotto, niente colpi di testa, assicurati piuttosto che la chioma sia pronta per questo cambio look.

Abbandona progressivamente la colorazione

Dire addio alla tinta e affrontare la ricrescita dei capelli grigi non è mai semplice. Interrompere la colorazione e vedere una netta ricrescita del grigio potrebbe essere una tappa un po’ difficile da accettare, per questo tutti i parrucchieri consigliano un colore di transizione.

Se hai i capelli chiari: parti da ciocche che sfumano il tuo biondo per fonderlo tra i capelli bianchi. In generale, ritoccare solo qualche ciocca permette di uniformare meglio la chioma.

Per more e castane: il parrucchiere può aggiungere un effetto balayage (il contrast) oppure ripulire la fibra capillare (eliminare dei pigmenti della precedente colorazione, equivale al decapaggio) per attenuare la differenza fra le radici e le lunghezze.

Se l’idea di una tinta di passaggio non ti piace e vuoi tornare ai capelli grigi velocemente, niente paura. Hai a disposizione tanti prodotti, su tutti gli spray per la ricrescita con cui puoi vivere meglio “l’effetto radici”, nascondendo lo stacco per qualche settimana prima di abbandonare lunghezze e colore residuo.

Prova il taglio pixie

Secondo gli hairstylist Jean Louis David, «Se sei pronta a un cambiamento radicale, accelera il processo adottando un taglio alla garçonne non appena le radici ricrescono. I tagli corti sono ideali per ridare vivacità alla chioma ed esaltare i toni sale e pepe. Riescono a disciplinare a meraviglia i capelli bianchi che sono più grossi e meno malleabili. Se preferisci conservare le tue lunghezze, taglia le punte man mano che aumenta la ricrescita fino ad ottenere un delizioso carré che il parrucchiere strutturerà con uno scalato».

Cambia la routine di cura

I capelli bianchi tendono a essere più vulnerabili perché, essendo privi di melanina, non hanno quella protezione naturale offerta dai pigmenti. Questo li rende particolarmente esposti all’azione dannosa dei raggi UV, che possono alterare la struttura della cheratina. Quando questa proteina si ossida, il risultato visibile sono antiestetici riflessi giallastri, soprattutto sulle lunghezze esposte al sole. Per evitare questo effetto e mantenere il grigio luminoso e puro, è fondamentale usare prodotti specifici che neutralizzano i toni caldi indesiderati e rinforzano la fibra capillare. Tra i più efficaci:

1. Shampoo anti-giallo: contiene pigmenti viola o blu che contrastano l’ingiallimento.

Cool Blonde Shampoo di Framesi (€ 20) neutralizza l’ingiallimento con un pigmento viola.

2. Maschere nutrienti: riparano e ammorbidiscono.

Maschera Siero Hyalu-3 di Biopoint (€ 8,50) è arricchita da Acido Ialuronico e Omega 3, rigenera in profondità e donando un aspetto luminoso alla chioma. I capelli appaiono da subito più sani e soffici al tatto.

3. Spray protettivi UV: indispensabili in estate o se si trascorrono molte ore all’aperto.

My.Tan Hair Protective Spray di My.Organics (€ 15)

