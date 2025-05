I capelli castani si confermano protagonisti anche nella stagione calda, con nuove sfumature che valorizzano la chioma con luce e morbidezza. Mentre alcune celebrità optano per schiariture decise, come nel caso di Bella Hadid, che ha recentemente scelto un biondo miele, altre confermano il fascino intramontabile del castano. Tra queste, Carla Bruni, che ha sfilato a Cannes 2025 con due tonalità diverse ma complementari: brown sugar e golden brown.

Carla Bruni e il fascino senza tempo del brown sugar

Alla sua apparizione sul red carpet del Festival di Cannes, Carla Bruni ha attirato l’attenzione non solo per la sua eleganza, ma anche per il colore dei suoi capelli: un castano caldo e avvolgente, noto come “brown sugar”. Questa nuance prende ispirazione dalla canna da zucchero, unendo riflessi caramello e cioccolato per un risultato estremamente ricco e goloso. L’effetto finale è quello di una chioma luminosa e profonda, capace di valorizzare i tratti del viso senza alterare drasticamente la tonalità di partenza.

Chi dovrebbe sceglierlo

Il brown sugar è perfetto per chi desidera rinnovare il proprio colore naturale senza stravolgerlo. Aggiunge movimento e tridimensionalità ai capelli, evitando l’effetto piatto tipico di alcuni castani uniformi. Ideale per chi ha una base scura o fredda, questa sfumatura scalda il tono e lo rende più brillante, mantenendo un’eleganza sobria.

Come mantenere il brown sugar luminoso

Per valorizzare al massimo questo tipo di colorazione, è fondamentale adottare una routine specifica. I prodotti più indicati sono quelli capaci di intensificare la brillantezza, come maschere illuminanti, spray lucidanti e gloss tonalizzanti. Questi trattamenti contribuiscono a mantenere l’effetto specchiato e a prevenire l’opacità, tipica dei capelli colorati che non ricevono una cura adeguata. Il brown sugar richiede luce per esprimere al meglio la sua complessità, perciò prendersene cura con regolarità è essenziale per prolungare la durata della colorazione e mantenerla vibrante.

Come ottenere il golden brown

Il golden brown può essere realizzato in diversi modi, a seconda del risultato desiderato. Per chi preferisce un cambiamento delicato e graduale, esistono lozioni schiarenti che alleggeriscono di mezzo tono il colore naturale, garantendo un effetto estremamente naturale. In alternativa, ci si può affidare al balayage, una tecnica che consente di distribuire le schiariture in modo armonioso, seguendo la struttura del capello e simulando le schiariture solari. Anche in questo caso, per mantenere la brillantezza del colore, è consigliato l’uso di tonalizzanti da applicare circa una volta al mese, oltre a uno shampoo specifico per capelli colorati che aiuti a preservare i riflessi dorati.

Utile per coprire i primi capelli bianchi

Una delle ragioni per cui sempre più donne scelgono queste nuance castane è la capacità di mascherare i primi fili bianchi senza ricorrere a tinte troppo coprenti. Le sfumature come brown sugar e golden brown permettono infatti di armonizzare il colore con l’aggiunta di luce, senza richiedere un impegno costante per quanto riguarda la ricrescita. Sono perfette per chi cerca un effetto naturale, elegante e poco impegnativo.

