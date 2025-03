Voglia di cambiare colore di capelli? Leggi la nostra guida per evitare disastri. Guardare bene il colore di base può essere un buon punto di partenza, anche per meches, colpi di sole e schiariture.

Colore capelli: i migliori colpi di sole per chi ha la base bionda

Se sei bionda naturale, le mèches fredde, molto luminose o persino glaciali ti staranno benissimo e sembreranno naturali. Ma si può cambiare il tono delle mèches in base alla stagione. Non è necessario effettuare una nuova tinta: spesso basta il servizio di tonalizzazione in salone. Ci sono dei prodotti che lucidano intensamente esaltando i toni freddi o caldi del biondo, in base alle preferenze della cliente.

La scelta migliore del colore dei capelli si ottiene se si accosta al viso una ciocca di capelli tinti di biondo (quelli delle cartelle colore): in questo modo si vede l’effetto con la carnagione e con gli occhi. Prova a tenerlo vicino al viso per un po’: se ti fa sentire bene, allora è il colore giusto per te.

Il tuo biondo di base è scuro? Allora le mèches sui toni del beige potrebbero essere la soluzione migliore per evitare un contrasto duro e un aspetto striato.

Colore capelli: i migliori riflessi i capelli castani

A seconda che il tuo castano sia caldo o freddo, le gamme di colori dal miele al caramello funzionano bene. Se i tuoi capelli sono di una tonalità castano medio che sembra un po’ ottone prova delle sfumature biondo medio riscaldate da una tonalità miele. Se hai i capelli castano scuro, le sfumature caramello e dorate tendono a essere le migliori. Le sfumature caramello sono calde e un ottimo complemento per i colori castano scuro.

I migliori colpi di sole per i capelli neri

Se i tuoi capelli sono neri, non usare un castano chiaro con le tue mèches, ma meglio optare per meches castane. Se le mèches sono troppo chiare, il contrasto sembra duro, ma se sono troppo calde, i capelli possono sembrare color ottone. I capelli neri portano anche colori alla moda dai toni gioiello in modo meraviglioso. La qualità ricca e brillante dei capelli scuri aiuta davvero quei toni smeraldo, blu o rubino profondi.

Colore capelli: i migliori colpi di sole per i capelli rossi

Un rosso freddo con una ciocca bionda o gialla può a volte sembrare un po’ ketchup e senape, quindi è meglio mantenere le tonalità tono su tono nella tela rossa. Gioca con varianti fredde e calde per ottenere il miglior risultato. Le rosse stanno meglio con ciocche con una tonalità calda in una tonalità simile al loro colore naturale, come il rame morbido o il biondo fragola.

Come mettere in risalto i colori dei capelli grigi

I capelli grigi si schiariscono proprio come i capelli pigmentati. Ma la cosa fondamentale a cui fare attenzione è assicurarsi che il colorista permetta ai capelli di schiarire e dare un tono neutro/freddo. Le sfumature calde sui capelli grigi sembreranno involontarie. Le sfumature sono un ottimo modo per aggiungere dimensione e luminosità ai capelli grigi. Anche aggiungere sfumature bionde è un ottimo modo per camuffare i capelli grigi!

Come sapere se si sta meglio con le schiariture?

In genere, le schiariture stanno meglio dopo anni di biondo, quando i capelli hanno acquistato un colore troppo netto, soprattutto se si vuole rimanere bionda. Le sfumature sono un modo per aggiungere contorni ai capelli. A volte, dopo molti servizi di decolorazione, l’aspetto generale è piatto o non sembra più luminoso come una volta. Questa situazione è quando i capelli hanno bisogno di sfumature, ma tutti i colori di capelli hanno bisogno di sfumature occasionalmente. Una cosa fondamentale da ricordare è che il tuo colore più chiaro è luminoso solo quanto quello scuro con cui lo confronti.

Le sfumature possono anche essere utilizzate su tele castane naturali per aggiungere dimensione senza usare schiarenti”.

Come tornare al colore di capelli di base dopo anni di colorazione

Per tornare al colore di capelli di base, la prima cosa da fare è programmare una consulenza sul colore con un professionista. Anni di colore possono creare bande di pigmenti diversi nei capelli. Ci vuole un esperto colorista per valutare tutto e elaborare un piano per avvicinarti al tuo colore di base naturale.

Se sei castana

Se stavi schiarendo con le mèches, devi programmare una nuova tinta. È qui che tutto il biondo verrà riempito con i pigmenti che i capelli naturali hanno e che il biondo non ha. Quindi i tuoi capelli dovranno essere tinti del colore capelli il più possibile al tuo colore naturale. Dopo questo punto, sarà necessaria una lucidatura occasionale per mantenere i capelli precedentemente tinti in buone condizioni finché il tuo colore naturale non ricrescerà. Se stavi diventando più scuro o rosso, il tuo colorista dovrà rimuovere quel colore a un livello più chiaro rispetto ai tuoi capelli naturali. Quindi lo riempirà di nuovo per farlo corrispondere il più possibile.

Se sei bionda

Se il tuo colore naturale è molto più chiaro o un pigmento completamente diverso (pensa al biondo freddo contro il castano caldo, o castano cenere contro il viola scuro), cerca qualcuno specializzato in colori correttivi per schiarire tutte le parti colorate dei tuoi capelli e poi colorarli per abbinarli al tuo colore naturale.

La cosa migliore da fare in situazioni come questa è essere pazienti e ascoltare il tuo colorista e parlare apertamente di qual è il tuo budget. I colori correttivi possono essere più costosi di un normale appuntamento per le mèches. Tuttavia, ti avvicineranno più velocemente al colore che desideri dando al tuo stilista più tempo e prodotti con cui lavorare. Probabilmente ci vorrà più di un appuntamento per ottenere il look che desideri, quindi sii di mentalità aperta e goditi il ​​viaggio per tornare al tuo colore naturale!

