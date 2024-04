Come fare uno shampoo secco in casa con timo e bicarbonato

P ulire i capelli con uno shampoo secco è un modo comodo per ravvivare la chioma tra un lavaggio e l’altro. Ecco come farne uno in casa a base di bicarbonato di sodio e timo.

Ingredienti e procedimento

Per realizzare uno shampoo secco in casa ti basta avere a portata di mano tre ingredienti:

Bicarbonato di sodio

Amido di mais

Foglie di timo essiccate

Prendi una ciotola e versa 1/4 di tazza di bicarbonato di sodio, 1/4 di tazza di amido di mais e una generosa presa di foglie di timo essiccate. Mescola accuratamente gli ingredienti e poi conserva il tuo shampoo secco fatto in casa in un contenitore ermetico o in un barattolo vuoto per le spezie.

Come applicarlo

Spargi una piccola quantità di shampoo secco sul cuoio capelluto. Massaggialo alle radici con le dita. Aspetta uno o due minuti per permettere all’olio in eccesso di assorbirsi. Spazzola bene i capelli per distribuire la polvere e rimuovere eventuali residui. Acconcia i capelli come desideri.

Ricorda che questo shampoo secco fai da te è un’alternativa naturale ed economica ai prodotti commerciali e manterrà i tuoi capelli freschi senza sostanze chimiche nocive.