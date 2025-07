Quando si parla di depilazione, le tecniche tra cui scegliere sono molte: dalla ceretta all’epilazione laser, dalla crema depilatoria alla lametta. Sono molto diverse tra loro e rispondono a esigenze differenti in termini di costi, durata dei risultati ed efficacia immediata. Quella più rapida e indolore è sicuramente la depilazione con il rasoio, che però non è esente da rischi. Va eseguita nella maniera corretta e con la tecnica giusta per non andare incontro a rischi e conseguenze spiacevoli alle quali poi dovrai rimediare.

Prepara la pelle alla depilazione col rasoio

Detergi bene la zona da depilare per rimuovere sebo, sudore e impurità, poi passa all’esfoliazione. Questa fase spesso viene trascurata, invece è essenziale perché rimuove le cellule morte, libera i pori e riduce il rischio che si formino peli incarniti. Opta per un prodotto delicato e con microgranuli, che non irriti e non stessi ancora di più la pelle. Se poi al suo interno contiene elementi lenitivi e idratanti, meglio ancora. Per inguine e ascelle, che sono più delicate, preferisci prodotti specifici o manopole in tessuto abrasivo. Così facendo migliorerai aspetto e luminosità della pelle riducendo il rischio di irritazione. La depilazione col rasoio sarà anche più efficace e duratura.

Scegli il rasoio giusto

Non accontentarti di un rasoio a caso, ma scegline uno che sia adatto alle esigenze del tuo tipo di pelle. Soprattutto se la depilazione col rasoio fa parte delle tua abitudini quotidiane, dovrai preferirne uno di qualità e che abbia le caratteristiche giuste per te. In generale è consigliabile puntare su un rasoio con più lame e testina snodabile, che si adatti alle diverse curve del corpo.

La tecnica per la depilazione col rasoio

Se scegli la depilazione col rasoio, ricordati che la tecnica è importante. Non procedere mai “a secco” ma utilizza sempre acqua calda che dilati i pori e ammorbidisca i peli. In questo modo ne agevolerai la rimozione dalla radice. Per diminuire il rischio di irritazioni o lesioni, passa il rasoio nel senso di crescita del pelo applicando una pressione leggera e procedendo con movimenti lunghi e uniformi.

Cosa fare post depilazione

Dopo la depilazione col rasoio dovrai prenderti cura della pelle: un passaggio che non devi mai sottovalutare perché solo così potrai prevenire irritazioni e rossori. Applica sulla zona una crema ricca di elementi lenitivi e idratanti, come aloe e burro di karité. In questo modo diminuisci il rischio di secchezza e previeni la formazione di peli incarniti. La pelle apparirà più elastica e luminosa e, soprattutto, liscia.