Onde da surfista? Sì grazie! Il trend delle beach waves è ormai un classico intramontabile e continua a non stancare stagione dopo stagione. Più morbide e disinvolte rispetto al classico boccolo o alle onde definite, le beach waves si distinguono per il loro finish destrutturato e naturale — proprio come i capelli asciugati dal vento e dal sole dopo una giornata in spiaggia. Il bello? Sono semplici da ottenere. Online non si contano i tutorial, ma qui ti sveliamo 3 suggerimenti pratici — aggiornati con le ultime novità — per ricrearle facilmente a casa o con l’aiuto del tuo hairstylist di fiducia.

Come fare le beach waves con la piastra

Realizzare le beach waves con la piastra è uno dei metodi più semplici per ottenere l’effetto spettinato ma chic che tanto amiamo. Se sei pratica, puoi usare anche la classica piastra lisciante: ti basterà attorcigliare le ciocche intorno alle lamelle e muoverla con un po’ di polso per dare la giusta curvatura al capello. Ma niente paura se non hai molta dimestichezza: la soluzione è letteralmente a portata di mano.

Oggi esistono piastre pensate proprio per creare onde naturali con il minimo sforzo. Parliamo di modelli con elementi tubolari che si incrociano o si affiancano, studiati per sollevare e modellare i capelli mentre li riscaldano delicatamente. Il risultato? Un movimento morbido, destrutturato, super naturale — proprio come dopo una giornata al mare. Queste piastre sono anche velocissime: guarda quanto sono grandi le lamelle, abbracciano ciocche molte grandi e basta una passata sola, praticamente creano un look da surfista in 5 minuti!

Wave di GHD (€ 199)

Beach waves con lo spray salino

Nessuna piastra? Nessun problema! Le beach waves si possono ottenere anche senza calore, con metodi più soft e decisamente hair-friendly. Perfetti se vuoi evitare lo stress termico o se sei in cerca di un’alternativa più naturale.

Uno dei trucchi più semplici è intrecciare i capelli leggermente umidi prima di andare a dormire. Fai due o più trecce morbide (più sono, più l’effetto sarà mosso e definito), fissa con elastici e scioglile al mattino: voilà, onde naturali pronte in una notte!

Altra tecnica super efficace? I torchon: arrotola ciocche di capelli umidi su se stesse e fissale con delle forcine o in mini chignon sparsi sulla testa. Lascia asciugare all’aria o tienili qualche ora, poi sciogli tutto e spettina leggermente con le dita.

Se vuoi un aiutino extra, spruzza prima un po’ di spray salino o texturizzante: aiuterà a definire le onde e a dare quel tipico effetto “capelli asciugati dal mare”.

Metodo bonus: foulard o fascia elastica. Avvolgi i capelli attorno a una fascia posizionata come una coroncina (alla “Grease”, per intenderci), lasciali in posa qualche ora o tutta la notte, e al mattino sfoggia onde morbide e super naturali.

Surf Spray di Bumble & Bumble (€ 34)

Hug enjoyable sea salt spray di Jean Paul Mynè (€ 19)

Seawater for Hair di ECOOKING (€ 23)

L’S-Wave in salone

Jean Louis David propone una nuova tecnica a carattere temporaneo, l’S-Wave, che permette di riprodurre l’effetto delle ondulazioni che si formano uscendo dal mare. Si tratta di onde a forma di S, da cui il nome della tecnica, e hanno una durata limitata nel tempo: «L’S-Wave non ha nulla a che vedere con una permanente. Il servizio garantisce ondulazioni moderne per 6-8 settimane. Terminato questo arco di tempo i capelli riprendono il loro aspetto naturale».

Lo scopo di questa tecnica, insomma, è permetterti di avere onde naturali ben differenti dall’aspetto sofisticato di una piega. «L’effetto permette di dare l’impressione che i capelli abbiano questo aspetto di natura». Da evitare però se i tuoi capelli sono fini o con mèches. «Puoi realizzarlo se i capelli sono spessi o medi, ma non meno. L’S-Wave non sarebbe il massimo su capelli troppo sottili. Dopo aver realizzato il trattamento – molto rapido – sui capelli, sono assolutamente possibili una colorazione o un gloss».

Il consiglio? Regalati il servizio S-Wave prima delle vacanze in modo tale da ottenere onde perfette ancora prima di andare al mare! Oppure al rientro delle vacanze, per far durare l’estate più a lungo…

