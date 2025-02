I trattamenti antietà non si limitano al corpo e al viso, anche i capelli hanno le loro cure, terapie e prodotti mirati. Facciamo però una premessa importante: i capelli non possono “ringiovanire” nel senso biologico del termine, perché di fatto non sono vivi; eppure, col tempo lo stato della chioma cambia esattamente come cambia quello della pelle.

In questo caso a cambiare è il follicolo pilifero, che funziona meno. Anno dopo anno infatti la produzione di sebo si riduce, lasciando la chioma più secca e indebolendo i follicoli. Il collagene inizia a degradarsi, compromettendo la struttura del capello, mentre la cheratina diminuisce, portando a doppie punte e una texture più crespa. E poi, compaiono i primi capelli grigi, a causa del rallentamento dei melanociti. Ecco che diventa necessaria una routine adeguata, strategie antiage per capelli in grado di rallentare gli effetti del tempo sulla chioma come la perdita di elasticità, lucentezza e densità.

Il consiglio della tricologa e gli ingredienti che fanno bene ai capelli

La Dott. Bianca Maria Piraccini, docente e tricologa, spiega: «Il concetto di “antiage” per i capelli è sempre più diffuso, ma è importante distinguere tra strategie realmente efficaci e marketing. Diversi studi suggeriscono che alcune sostanze possono contribuire in parte alla salute e alla vitalità dei capelli: Polifenoli del tè verde e della vite rossa (resveratrolo); Vitamina C ed E, con effetto protettivo sul follicolo; Minerali: zinco e rame, essenziali per la pigmentazione e la produzione di cheratina; Vitamina D, coinvolta nella regolazione del ciclo follicolare; Biotina, spesso consigliata per il rafforzamento del fusto, ma la sua efficacia è confermata prevalentemente nei casi di deficit; Peptidi e fattori di crescita: studi recenti hanno dimostrato che alcuni peptidi bioattivi (come il Copper Tripeptide-1) possono migliorare la qualità del capello e stimolare la crescita».

Strategie antiage per capelli: la mesoterapia

Sapevi che la mesoterapia non funziona solo per il corpo, ma anche per i capelli? Si tratta di microiniezioni che vengono fatte dal medico tricologo come impianti riassorbibili (cioè vanno eventualmente ri-eseguiti nel tempo perché vengono assorbiti). Sono consigliati come trattamento ricostituente e anti-aging per i capelli, oltre ovviamente a chi ha problemi di diradamento. Grazie alle microiniezioni, i nutrienti attivi arrivano direttamente al follicolo pilifero. Quali? All’interno delle ampolle c’è un vero cocktail ricostituente: fattori di crescita dei fibroblasti, aminoacidi, oligoelementi, vitamine, flavonoidi, antiossidanti e l’immancabile acido ialuronico, solo per citarne alcuni. Ormai quasi ogni centro tricologico in Italia propone la mesoterapia, è una procedura semplice e comoda. Poiché i microaghi penetrano nella pelle fino allo strato intermedio (mesoderma), il processo di recupero è rapido e indolore.

I benefici della luce LED rossa sui capelli

Dopo le maschere LED per il ringiovanimento del viso sono arrivate anche quelle per capelli. In particolare, la luce LED rossa è quella che fa bene alla salute dello scalpo. I dispositivi in commercio hanno un prezzo ancora piuttosto alto (dalle 300 alle 700 euro circa) e hanno la forma di un casco vero e proprio oppure sono mini-tool da tenere in mano e passare delicatamente fra i capelli. La promessa? La luce LED rossa ispessisce notevolmente i capelli e ne aumenta la densità. Questo grazie al suo effetto rinforzante sul bulbo pilifero. Inoltre, questo tipo di luce ha proprietà antinfiammatorie, che contribuiscono a mantenere il cuoio capelluto sano. In base allo stato dei tuoi capelli, decidi se vale la pena fare questo investimento.

Integratori per capelli: quali scegliere?

Non importa assumere integratori per capelli tutto l’anno, per un effetto booster antiage basta “svuotare un barattolo” una tantum, con cicli di un mese. Gli ingredienti da scegliere: su tutti le vitamine del gruppo B, la vitamina B8 (biotina), la B3 (niacina) la B6 (piridossina), per favorire la crescita. Aminoacidi, L-Cisteina e L-Metionina danno vitalità, mentre lo zinco previene l’invecchiamento. Cerca di introdurli anche nel piatto, ad esempio la vitamina B8 è presente in molti cibi, con quantità maggiore in lievito di birra, arachidi, verdure, funghi, latte e formaggi, tuorlo d’uovo, fegato.

Massaggi regolari del cuoio capelluto

Spesso sottovalutato, il messaggio al cuoio capelluto è una buona abitudine che sta tornando virale grazie a TikTok. Si tratta di un vero toccasana per la microcircolazione, quindi per il bulbo pilifero e, quindi, per lo stato dei capelli. Sfrutta ogni momento: non solo durante un trattamento di hair oiling o mente stendi un siero, queste azioni richiedono effettivamente qualche momento. Ricorda che anche un breve massaggio durate lo shampoo, aiuta. Parti dalla nuca (a testa in giù) fino ad arrivare alla sommità della testa.

I prodotti per capelli con effetto antiage

Oli essenziali e vegetali, minerali, vitamine e proteine, antiossidanti, niacinamide: cercali in shampoo, balsamo e maschere rinforzanti. Se cerchi densità, prova quelli con acido ialuronico che trattiene acqua nei capelli e dà struttura. Se hai colorato o decolorato spesso, aggiungi trattamenti riparatori come quelli di Olaplex e K18, che lavorano a livello molecolare per ricostruire i legami dei capelli (ponti disolfuro) danneggiati da processi chimici o da stress termico. Quando puoi, concediti un rituale di massaggio del cuoio capelluto con un siero specifico. Il brand eco-friendly Lazartigue, ad esempio, ha messo a punto una formula che non solo rinforza e lucida la chioma, ma previene anche la comparsa dei capelli bianchi e li rende meno visibili.

Prodotti antiage capelli: la nostra Top 10

È composto di ingredienti di origine naturale al 96%, non contiene alcohol o siliconi ed è vegano e biodegradabile. Ageless Hair Serum di Lazartigue (€ 54,90) unisce Caviale verde, un’alga ricca di aminoacidi essenziali, Bugrane e avena nera, ricchi di antiossidanti per rallentare il processo di ingrigimento. Lo shampoo Soin Lavant Fortifiant Densité di Sisley (€ 75,50) rivitalizza e rafforza il cuoio capelluto con un pool di oli essenziali, minerali, vitamine e proteine. La formula brevettata e ispirata alla skincare di Ulimate Repair Nigh Serum di Wella (€ 21) contiene AHA e Omega-9. Nutre i capelli molto in profondità fino a 8 ore, idrata e aiuta a proteggere dall’effetto crespo e dalla rottura. È senza risciacquo, si applica sui capelli asciutti o umidi prima di andare a letto, distribuendolo dalle radici alle punte, poi si lascia agire. Il massaggiatore FAQ 301 LED Hair Strengthening Scalp Massagerdi Foreo (€ 329) utilizza la luce LED rossa e il massaggio T-Sonic per rafforzare cuoio capelluto e capelli. Bio-Force Integratore Alimentare di Bioclin (€ 39,90, in farmacia) Contiene Vitamine (B5, B6, Acido Folico e Biotina), minerali (Zinco e Rame), aminoacidi solforati (Metionina e Cisteina), olio algale (ricco di DHA), estratti vegetali (Vitis vinifera) e Guaranà. Daily Force Siero Concentrato Rinforzante di Biopoint (€ 19,90) contiene Bio-Peptide Complex. Si tartta di una combinazione innovativa di peptidi di origine vegetale selezionati per le loro proprietà condizionanti, riparatrici e fortificanti. Nº.4 Bond Maintenance Shampoo di Olaplex (€ 23,92, da Sephora) modifica dall’interno la struttura dei capelli. Ripara i legami di cheratina e rende i capelli più lisci, gestibili, morbidi e luminosi. La formula brevettata di Healthy & Glowy Hair di Absology (€ 39,90) è composta da cheratina idrolizzata: lavora costantemente per rigenerare i capelli, migliorandone il volume e la lucentezza. Nourish and Flourish Siero Ristrutturante di Goovi (€ 15,90) è arricchito con Avocado, Biotina, blend di 11 Amminoacidi e un polimero naturale. Senza risciacquo econ il 97,8% di ingredienti di origine naturale, offre cura e riparazione. Molecular Repair Hair Oil di K18 (€ 70, da Sephora) è un olio lisciante e rinforzante che agisce su due livelli della fibra capillare per domare il crespo.