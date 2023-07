Come rinforzare i capelli in estate?

L 'estate è arrivata e i vostri capelli si spezzano continuamente? Ecco alcuni consigli per rinforzare la vostra chioma e mantenerla sana e idratata.

Shampoo

Scegliete uno shampoo senza siliconi e parabeni. Applicatelo sulla cute diluendolo in poca acqua. Evitate lavaggi troppo frequenti!

Impacchi

I capelli, si sa, vanno nutriti a sufficienza per evitare che si secchino. Optate per prodotti naturali come olio di mandorle dolci, di oliva, di jojoba, di semi di lino, di cocco, banana, miele o yogurt.

Se, per esempio, usate l’olio di oliva, scaldatelo appena e poi disponetelo sulle punte, massaggiandole prima di fare lo shampoo.

Se preferite la banana (matura!), schiacchiatela e poi mescolatela con dell’olio di jojoba o di mandorle dolci o di semi di lino, distribuite la miscela su tutta la capigliatura e lasciate in posa una ventina di minuti prima di risciacquare e fare lo shampoo.

Anche il miele si combina bene con gli oli, come l’olio di cocco, e lo yogurt. Versate tre cucchiai di miele in una ciotolina, un cucchiaia di olio di cocco, mezzo limone spremuto e un vasetto di yogurt. Mescolate il tutto e distribuite sulla chioma lasciando agire per mezz’ora.

Cosa fare prima di esporvi al sole

Prima di esporvi al sole, prendete una noce di burro di karité e distribuirla su tutta la capigliatura, facendo uno chignon con un elastico morbido.

Cosa evitare

Evitate l’uso di mollettine, mollette, fermagli e cerchietti. I capelli hanno bisogno di respirare. Meglio optare per la treccia, è comoda per tenere i capelli in ordine ma fa in modo che non si formino nodi.

Alimentazione

Anche l’alimentazione aiuta a rinforzare i capelli. Assumete ogni giorno alimenti ricchi di vitamine, come frutta e verdura di stagione, ma anche frutta secca, estremamente nutriente. E ancora, lievito di birra, cereali (meglio ancora se integrali), riso, patate, lenticchie, ceci e fagioli. Per finire, non dimenticate succhi e centrifughe naturali, noci e yogurt.