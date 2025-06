Tutto in Beyoncé è iconico. Dalla voce ai look, dal make-up alle canzoni, la pop star (reduce dal suo primo Grammy per l’Album dell’anno) è amata, copiata e osannata. Certo non è facile stare al passo, ma almeno per quanto riguarda i capelli puoi ottenere anche tu gli stessi risultati. Ti basterà copiare i suoi segreti, che il suo hair stylist Neal Farinah ha rivelato a Dazed Beauty.

La chioma di Beyoncé

Quella di Beyoncé per i capelli è quasi un’ossessione, tanto da aver creato un brand di hair care con la consulenza della mamma Tina Knowles, parrucchiera. Fedelissima da anni alla chioma biondo miele, che necessita di decolorazione, come fa a mantenerla lucida e dall’aspetto sano e vitale? Certo la genetica aiuta, ma quello che conta soprattutto è una routine studiata nel minimo dettaglio.

Riso fermentato e proteine di rose

Parlando con Dazed Beauty, l’hair stylist di Beyoncé ha spiegato la sua tecnica per combattere lo spiacevole effetto firzz causato dall’umidità, così da mantenere la chioma sempre morbida. «La nostra hair care routine si basa su prodotti nutrienti e protettivi. Tra i miei must-have c’è il trattamento a base di riso fermentato e proteine di rose: è rigenerante, rinforzante, lascia i capelli elastici e incredibilmente luminosi», ha detto. Questi due ingredienti infatti, applicati con un impacco durante i cambi di stagione o quando i capelli sono messi a dura prova ad esempio da una decolorazione, restituiscono lucentezza, morbidezza ed elasticità.

A cosa serve il riso fermentato

Il riso fermentato usato da Beyoncé rigenera in profondità la fibra del capello. È un attivo vegetale molto popolare tra le donne asiatiche che rinforza i capelli dalla radice e ne stimola la crescita.

Il potere delle proteine di rosa

Le proteine di rosa sono utili per levigare la cuticola, con un effetto setificante sui capelli. Per ottenere una chioma lucida e fluente è un alleato importantissimo.

Niente styling aggressivi per Beyoncé

Per mantenere in salute la chioma, Beyoncé e il suo hair stylist Neal Farinah hanno stabilito di evitare il più possibile gli styling aggressivi. I trattamenti a caldo possono rovinare i capelli rendendoli secchi, fragili e opachi. Questo perché il calore potrebbe alterare la struttura della cheratina, la proteina principale dei capelli, e danneggiare la cuticola. Quindi quando si può meglio evitare piastre, ferri oppure phon con alte temperature. Inoltre è sempre meglio ricordarsi di applicare un termoprotettore.

Idratazione e protezione

«Idratazione, protezione, e mai dimenticare la vostra verità: i vostri capelli raccontano chi siete» ricorda l’hair stylist di Beyoncé. Quindi per avere una chioma tonica come la pop star non dimenticare di utilizzare prodotti che aiutino a nutrirne la fibra, e che contengano ingredienti nutrienti come l’acido ialuronico. Anche le maschere, da usare con regolarità, possono essere validi alleati insieme a olii di cocco, jojoba o argan e burri come il karité. La tua chioma ti ringrazierà.

