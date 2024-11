Jennifer Lawrence non è solo famosa per le sue interpretazioni sul grande schermo, ma anche per il suo stile inconfondibile, che passa dai look sartoriali perfettamente studiati a una chioma sempre curata e alla moda. Negli ultimi anni, l’attrice ha sfoggiato capelli lunghi e leggermente ondulati, alternando riga centrale e laterale. Ma poco tempo fa ha sorpreso tutti sfoggiando la frangia.

Il nuovo look di Jennifer Lawrence

In occasione di un evento a Los Angeles, Jennifer Lawrence ha sfoggiato un look nuovo, che è piaciuto a tutti. L’attrice si è concessa ai fotografi una nuova frangia lunga e voluminosa, creata dal suo hairstylist di fiducia, Gregory Russell. La sua chioma ora è più corta, in uno stile midi, lontano dalle ciocche extra-lunghe che ha sfoggiato per tutto il 2023.

Il taglio di capelli da topo che piace alle vip

Questo nuovo look dell’attrice riprende lo stile del cosiddetto “taglio da topo”, che sta diventando uno dei preferiti per la stagione autunnale. Con le sue linee morbide e scalate, abbinato a una frangetta anni ’70, il taglio esalta i tratti del viso senza eccessi. Già apprezzato da altre vip, il “taglio topo” unisce un’eleganza disinvolta e un aspetto un po’ “ragazza della porta accanto”. Anche se meno audace rispetto ai tagli più strutturati, come il taglio lupo o il taglio a farfalla, riesce a donare una raffinata complessità al look quotidiano, adattandosi sia a uno stile sia casual che glamour.

La frangia torna protagonista

Come Jennifer Lawrence ha dimostrato, la frangia è tornata a conquistare la scena, diventando la scelta di punta di molte celebrità e influencer. Non è solo la frangetta a tendina in stile anni ’70 a dominare le passerelle e le strade: stiamo assistendo a una varietà di interpretazioni, dalla frangia classica anni ’90 alla frangia francese, fino alle micro frange e alla frangia a “curva”, ideale per incorniciare e definire i lineamenti del viso. Per chi ha i capelli lunghi, la frangetta è una scelta perfetta per rinnovare il look senza rinunciare alla lunghezza.

Come scegliere la frangia giusta

Una delle qualità più apprezzate della frangetta è la sua versatilità. Ogni tipo di frangia ha il potere di aggiungere carattere e stile, da quella “a tendina” di Billie Eilish, che scivola morbida e naturale, alla frangia più rock ‘n’ roll, che aggiunge un tocco ribelle. La frangia scalata o “a pelo corto” è particolarmente apprezzata per la sua capacità di incorniciare il viso con un look spontaneo e naturale. Anche chi ha i capelli ricci può optare per una frangetta che valorizzi la texture naturale, ad esempio scalata e stratificata, che aggiunge volume e definizione, garantendo un effetto armonioso.

Come mantenere e valorizzare la frangia

La frangia richiede un po’ di cura in più rispetto ad altri tagli, ma gli esperti assicurano che, con qualche accorgimento, è possibile mantenere l’aspetto fresco anche a casa. Prodotti come mousse leggere e spray texturizzanti possono aiutare a definire la frangia e darle volume, senza appesantire i capelli. Il trucco è lavorare la frangia in modo che appaia naturale e mai troppo rigida. Ad esempio, uno spray al sale marino può aggiungere texture, mentre un colpo di phon e una spazzola rotonda aiutano a dare forma alla frangetta senza renderla piatta.

