Quanto spesso puoi decolorare i capelli (senza rovinarli)?

I consigli degli esperti per non causare un danno eccessivo o permanente al capello: come schiarire e cosa fare dopo il trattamento

La decolorazione è un modo veloce per schiarire i nostro capelli, ma anche molto invasivo. Questo processo chimico, infatti, rompe la struttura del capello e danneggia il suo strato protettivo esterno. Non per questo è da bandire del tutto, ma ci sono delle accortezze da prendere per evitare di rovinare nel profondo la capigliatura.

Cosa succede durante la decolorazione

Durante la decolorazione, gli agenti chimici lavorano per eliminare i pigmenti di colore. Nel capello si creano piccoli spazi vuoti, permettendo ai decoloranti di agire. “Pensa alla cuticola dei tuoi capelli come alle squame di un serpente – ha spipegato Lauren Paglionco, maestra colorista e proprietaria di un noto salone di bellezza di New York -. Quando applichi la candeggina sui capelli, le squame si aprono. La candeggina penetra nella cuticola e schiarisce i capelli“.

Quante volte fare la decolorazione

Per gli esperti schiarire i capelli occasionalmente non causa danni evidenti, soprattutto se il processo viene eseguito da un professionista. Per alcuni giorni la nostro chiama potrebbe apparire secca, ma poi la situazione ritornerà alla normalità. Ma ogni quanto si può fare la decolorazione? In linea di massima bisognerebbe evitare di decolorare i capelli più di una volta ogni tre-otto settimane.

Le linee guida degli esperti

Sono i professionisti del settore a fornire alcune linee guida per evitare di danneggiare i capelli. È, ad esempio, consigliato di fare la decolorazione solamente sulla ricrescita e non su tutta la testa. “Decolorare le punte dei capelli a ogni applicazione aumenta il rischio di rottura e danni. Inoltre, il colore complessivo potrebbe diventare irregolare poiché le estremità si schiariscono più rapidamente”, ha spiegato un parrucchiere. Altro consiglio è quello di idratare spesso i capelli decolorati con oli naturali o prodotti consigliati dagli addetti ai lavori. Oppure, dare al capello il tempo di riprendersi dal trattamento utilizzando degli oli naturali per la nutrizione.

No al fai-da-te

Tutti i parrucchieri sono concordi sul fatto che decolorare i capelli in casa potrebbe danneggiarli in modo permanente. La mancanza di conoscenza profonda del processo potrebbe portare a danni importanti, che anche poi un professionista farebbe fatica a risolvere.

Il trattamento dei capelli decolorati

Se, nonostante i rischi, si decide ugualmente di decolorare la chioma, è bene poi prendersene cura in un certo modo. È necessario, ad esempio, eseguire trattamenti proteici, che servono a reintegrare le proteine e rendere i capelli più forti e lucenti. Inoltre, i capelli decolorati necessitano di maggiore idratazione. Bisogna quindi utilizzare balsami in grado di penetrare profondamente nel capello. Fondamentale è, prima di utilizzare strumenti termici per lo styling, applicare un termoprotettore per prevenire ulteriori danni. E infine è consigliabile tagliare frequentemente i capelli perché la decolorazione ha spesso come conseguenza le doppie punte.