In autunno riparti con la frangia: lasciati ispirare dai look delle celebrities

L a nuova stagione è spesso accompagnata dalla voglia di un taglio più sbarazzino. Da Kate Middleton a Elisabetta Canalis, sono molte le star che hanno scelto di dire addio all'estate con un nuovo hair look

L’autunno è la stagione della frangia. Al ritorno dalle vacanze, sono in molte a voler darci un taglio e a ripartire con un’aria più sbarazzina. Anche le celebrities si sono lasciate tentare: i loro look possono ispirarti.

La stagione della frangia

A confermare come questo sia il tempo della frangia è Niky Epi, l’hair stylist amato dalle star. “La richiesta più forte per quanto riguarda i tagli di capelli al rientro dalle vacanze resta la famosissima frangia. Che sia netta, curtain bangs, sfilata, cortissima, poco importa, il trend resta lo stesso. Voi ci provate o rinunciate?”, ha scritto in un post condividendo il nuovo hair look di Chiara Biasi. L’influencer ha salutato l’estate con una “curtain bangs” piuttosto netta.

La frangia “lifter” di Elisabetta Canalis

Per il suo ritorno in Italia, Elisabetta Canalis ha optato per una frangia più leggera che può essere portata sia come ciuffo laterale che aperta al centro. Niky Epi l’ha ribattezzata “lifter fringe”: “Permette di valorizzare sia lo sguardo che lo zigomo senza creare necessariamente la marcatura del capello intorno al viso. Il risultato è una frangia misteriosa, mimetizzata e liftante!”, consiglia l’hair stylist.

Perché piace a tutte

In effetti la frangia a tendina è la più versatile perché si trasforma facilmente in ciuffo. Piace a tutte perché è facile da portare e regala subito un’allure di femminilità. Rende armoniosi i lineamenti sia ai visi ovali che a quelli più tondi ed è adatta a tutte le texture di capelli. Puoi prendere come esempio quella sfoggiata durante la Settimana della moda di Parigi da Emily Ratajkowski. La famosa modella ha abbandonato il rosso fuoco di quest’estate ma non la frangia che si apre al movimento dei capelli.

La scelta di Kate Middleton

Anche Kate Middleton ha deciso di affrontare l’autunno con un nuovo look. La principessa del Galles è riapparsa in pubblico dopo le vacanze con nuove voluminose onde color caramello e una “curtain bangs” che richiama lo stile anni Settanta.

Il trucco di Paola Turani

Se poi ti piace l’idea ma non sei del tutto convinta di fare il “grande passo”, puoi sempre ricorrere al trucco. Come ha fatto Paola Turani, facendosi applicare un ciuffo con le clip che sembra una frangia vera. Almeno per un giorno…