Glow Lights, dona luce ai tuoi capelli con la nuova tecnica di schiaritura

I l mix di nuance ottenuto saprà regalare radiosità e morbidezza ai tuoi lineamenti: ecco come realizzare le schiariture e a chi sono più adatte

Cerchi un rimedio per illuminare queste giornate autunnali sempre più buie? Scalda i tuoi capelli con i “glow lights”, una nuova tecnica di schiaritura che riproduce gli effetti del sole estivo.

La differenza con il balayage

Rispetto al balayage, i glow lights regalano schiariture diffuse sulle lunghezze, lasciando le radici completamente intatte. Il tuo colore naturale dei capelli non sarà quindi annullato ma esaltato in un mix di tonalità accese e spente. In genere si usano le diverse nuance del biondo, dal cenere al grano ma si può osare anche giocando con differenti gradazioni di rosso, trend del momento.

Come si creano i glow lights

I glow lights vengono creati in salone dove il tuo hair stylist di fiducia applicherà il colore sui capelli asciutti a mano libera con pennellate leggere sulle lunghezze. Per avere un effetto più naturale, prima è opportuno cotonare le varie ciocche. Il risultato saprà donare radiosità e morbidezza ai tuoi lineamenti.

A chi sono più adatti

I glow lights sono adatti a qualsiasi colore di capelli e a qualsiasi tipo, da quelli particolarmente fini ai ricci. Ciò che conta dopo un trattamento di decolorazione come questo è mantenere i capelli idratati anche a casa con i prodotti giusti.

Le ispirazioni delle star

Per lasciarti convincere, hai bisogno di qualche ispirazione famosa? Puoi ricreare il gioco movimentato di biondi di Kate Winslet. Oppure puoi puntare sulle sfumature dorate se hai capelli color nocciola come quelli di Emilia Clarke.