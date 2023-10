Il rosso è di tendenza quest’autunno: prova quello infuocato di Matilda De Angelis

S e hai voglia di un cambio radicale di look tra i capelli per la nuova stagione, prendi ispirazione dalla nuance super accesa scelta dall'attrice

C’è il rosso come colore di tendenza per i capelli quest’autunno. Abbiamo visto di recente molte celebrities optare per questa tonalità avvolgente e di carattere negli ultimi tempi. Se hai voglia di un cambio netto di look, puoi prendere ispirazione da Matilda De Angelis per esempio. L’attrice ha scelto una nuance infuocata per affrontare con sprint la nuova stagione.

Il rosso infuocato di Matilda De Angelis

La talentuosa attrice è da sempre una trasformista e, per esigenze di copione e non, ha stupito spesso con repentini cambi di colore e taglio. Aveva già sfoggiato il rosso in passato ma ora opta per un “burnt orange”, firma dell’hair stylist Vincenzo Panico. Le radici restano leggermente più scure e il rosso si accende, diventando arancio, sulle punte. La tonalità si addice perfettamente all’incarnato e alle lentiggini di Matilda che ha postato su Instagram il nuovo look con la caption ironica: “Ops, we did it again!”.

La tendenza, da Baby K a Dua Lipa

Ma il rosso sembra essere contagioso tra le star, sia italiane che internazionali, in questa stagione. Anche Baby K ha cambiato look da poco. La cantante ha detto addio al suo biondo icy sfoderando una chioma rossa nuova di zecca. Lo testimoniano le foto, pubblicate su Instagram, che la mostrano con capelli extra long e il nuovo colore. Cambio di look poi anche per Dua Lipa. Dopo aver cancellato tutti i suoi post, la popstar è tornata su Instagram con una novità tra i capelli. Basta nero corvino, anche per lei è tempo di un intenso e autunnale rosso.

Il rosso cinnamon di Emily Ratajkowski

Prima di tutte, era stata Emily Ratajkowski ad accendere l’estate con una tonalità profonda e avvolgente come il rosso cinnamon. Questa è un’altra opzione se vuoi “scaldare” per l’autunno il tuo castano in modo meno radicale rispetto all’arancio scelto da Matilda De Angelis.