Mollette, forcine, elastici, trecce. Se sei sempre alla ricerca di modi nuovi per acconciare i tuoi capelli, forse dovresti provare l’hair tucking, che va bene sia per i capelli lunghissimi e sia per un bob chic. Tra le star, piace tantissimo a Gigi Hadid, che non perde occasione per ricorrervi. Di che cosa si tratta?

Un nuovo trend social

Di recente, l’hair tucking è diventata una delle tendenze di acconciatura di capelli più popolari sui social. Il nome lascia intendere il “nascondere” i capelli, e in fondo un po’ lo è. Si tratta, infatti, di spingere o pettinare i capelli dietro le orecchie, in modo da poterli lasciare sciolti ma non fastidiosamente svolazzanti. In pratica, nella parte anteriore i capelli sono lisciati e nascosti ordinatamente dietro le orecchie per tenerli lontani dal viso, ma in modo chic.

Come realizzare l’hair tucking

Sembra uno stile semplice, ma per realizzarlo bisogna conoscere alcuni trucchi che permettono di tenere i capelli a posto. Se hai i capelli molto lunghi, acconciarli può essere abbastanza facile, in quanto si tratta letteralmente di spingerli dietro le orecchie.

Ma se li hai folti, o hai le orecchie piccole e sai già che i tuoi capelli non rimarranno al loro posto a lungo, alcuni trucchi e prodotti potrebbero entrare in gioco per fissare la piega dei capelli. In questo caso, meglio sezionare i capelli da infilare dietro l’orecchio e usare un elastico per creare una piccola coda di cavallo sulla nuca per tenerli in posizione. I capelli sciolti copriranno quelli legati, creando una piega impeccabile.

Hair tucking: funziona con la frangia?

Se hai la frangia a tendina o qualsiasi tipo di frangia che incornicia il viso, ti starai chiedendo se puoi farlo. La risposta è sì, ma ci vuole un piccolo sforzo in più. Mentre le persone con i capelli lunghi possono semplicemente lisciare all’indietro le parti anteriori e fissarle con una clip o una forcina, in questo caso è necessaria un po’ più di tecnica con la frangia.

Per i capelli più corti, un trucco per rimboccare i capelli è usare un elastico per fissare le ciocche appena dietro le orecchie. Quindi basta attorcigliare i capelli verso l’alto e attraverso la parte superiore dell’elastico per creare uno spazio per portare le ciocche dalla parte anteriore dell’orecchio e tirarle attraverso il foro. Stringi l’elastico per fissarlo e sei a posto.

