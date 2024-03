Hair Oiling, tutto sul beauty trend che ha conquistato TikTok

S ui social spopolano i video di donne che mostrano i capelli lunghissimi e lucenti grazie a una pratica orientale: ecco in che cosa consiste. Ma funziona davvero?

Il nuovo trend che sta conquistando la Gen Z su TikTok? Si chiama Hair Oiling e, in realtà, altro non è che una pratica che affonda le sue radici nelle tradizioni orientali. Consiste nel massaggiare il cuoio capelluto e i capelli con olio per stimolarne la crescita e incoraggiarne forza e lucentezza. Ma funziona davvero?

In India pratiche di questo tipo sono molto diffuse. Nonostante non vi sia un vero e proprio fondamento scientifico, le donne sono convinte che oliare i capelli faccia bene. A quanto pare, lo pensano anche le tante ragazze che su TikTok pubblicano video dei loro capelli lunghissimi e super lucidi.

Come funziona l’Hair Oiling

Gli oli naturali hanno tanti effetti benefici. Se chiedessi a una delle tante influencer che promuovono l’Hair Oiling su TikTok, ti direbbe che l’olio per capelli è fondamentale per avere capelli più belli, sani, lunghi e lucidi. E anche se la scienza non conferma completamente, esistono alcuni studi che hanno dato esiti positivi. Una ricerca del 2022, per esempio, ha esaminato l’olio di rosmarino: i ricercatori hanno scoperto che il trattamento con questa sostanza sui capelli è efficace.

L’olio di cocco ha benefici antimicrobici e antifungini, molti altri oli possono aiutare a tenere sotto controllo i batteri e bilanciare il pH del cuoio capelluto, aiutando a mantenere la pelle in perfetta salute e, dunque, capelli che crescono più velocemente. Gli oli possono agire anche come un idratante emolliente.

Che risultati puoi aspettarti

I risultati dipendono dalla porosità dei capelli, cioè dalla loro capacità di assorbire e trattenere l’umidità, che spesso varia a seconda dell’etnia. Per esempio, gli asiatici del sud e gli africani hanno capelli con una porosità più elevata, che tradizionalmente viene considerata “malsana” in quanto più incline all’effetto crespo. Ma questo non è un indicatore della salute dei capelli.

Inoltre, mentre a guardare i video su TikTok sembra che i capelli diventino più lucenti e spessi in pochi giorni, in realtà potrebbero essere necessari fino a 12 mesi per vedere l’effetto dell’Hair Oiling.

L’Hair Oling va bene per i capelli grassi?

Se hai i capelli grassi, il pensiero di aggiungere più olio sulla testa potrebbe sembrarti l’ultima cosa da fare. Tuttavia, poiché l’Hair Oiling viene solitamente eseguito come trattamento di prelavaggio, basteranno shampoo e balsami giusti per rimuovere l’olio in eccesso.

Che tipo di olio usare

Il tipo di olio dipende dai risultati che stai cercando di ottenere e dal tipo di capelli. Tradizionalmente vengono utilizzati oli base come oli di cocco, argan e ricino, insieme a miscele fatte in casa. Esistono anche molte formulazioni costose sul mercato, ma non significa che siano migliori.

Hair Oiling: come si fa

In genere, l’oliatura dei capelli è un trattamento di prelavaggio. Bisogna applicare l’olio sul cuoio capelluto utilizzando un contagocce e segmentando i capelli, se necessario, per garantire che il prodotto venga distribuito uniformemente.

Usando le dita, massaggia delicatamente il cuoio capelluto per aiutare l’olio a penetrare nella pelle e stimolare la circolazione sanguigna. Quindi, intreccia i capelli o coprili con una cuffia o una pellicola trasparente. Lascia agire per un massimo di un’ora o durante la notte, prima del lavaggio.

Per i capelli tendenti alla secchezza, l’olio può anche essere aggiunto dopo il lavaggio come trattamento senza risciacquo – ne basta un pochino – o mescolato con il balsamo.

La frequenza con cui oliare i capelli dipende dalle tue esigenze personali, ma una volta alla settimana è un buon punto di partenza.