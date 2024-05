L a figlia di Heidi Klum sfoggia sui social un caschetto cortissimo e con la frangia riccia come quella di una bambola. Ma non sarà una parrucca?

E se passassi anche tu dai capelli lunghi a un “Dolly bob”? Basta poco per rivoluzionare il proprio aspetto. Parola di Leni Klum. La modella, figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore, all’inizio del 2024 è passata dal biondo a una tonalità cioccolato, per poi sfoggiare un taglio a farfalla prima di debuttare con le extension XXL all’inizio di aprile. Negli ultimi giorni ha pubblicato sui social alcune immagini dove mostra una chioma cortissima.

Il caschetto cortissimo di Leni Klum

La nuova acconciatura di Leni Klum ha colto tutti alla sprovvista. Chi, infatti, poteva immaginare che all’improvviso avrebbe dato un taglio ai suoi bellissimi capelli lunghi a favore di un caschetto cortissimo come quello di una bambola? Sui social il suo nuovo taglio è stato soprannominato “Dolly bob” e in tante hanno iniziato a imitarla. E poco importa se qualche giorno dopo si è scoperto che era solo una parrucca: quel taglio le sta così bene che i fan le consigliano di adottarlo per davvero.

Leni Klum lancia il “Dolly bob”

Il “dolly bob” di Leni Klum è super corto e con la frangia. La modella ha dato ai fan un assaggio del nuovo look tramite le sue Stories su Instagram. In un video la si vede mentre si prepara per un servizio fotografico per Dior. In una foto, poi, appare una mano con le forbici che le taglia i capelli cortissimi. Ma il particolare che ha colpito tutti è la micro-frangia mossa simile a quella di una bambola.

Fan divisi: capelli lunghi o corti?

Il nuovo taglio di Leni Klum ha fatto discutere i suoi follower per un po’. I fan si sono divisi tra chi le ha fatto i complimenti e chi, invece, ha protestato per i troppi cambiamenti di look. Finché la modella non ha svelato che si trattava di una parrucca. Ma intanto aveva già fatto venire a tutte la voglia di imitarla.