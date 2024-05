3A Hair: tutto quello che devi sapere sui riccioli sciolti

C osa sono, come lavarli e asciugarli, qual è il taglio migliore: ecco come gestire i riccioli larghi e definiti a forma di spirale

I capelli ricci non sono tutti uguali e la loro classificazione va oltre la semplice distinzione tra mossi e ricci. Esistono diverse tipologie di ricci, ognuna con caratteristiche specifiche. Prendiamo ad esempio i 3A Hair, caratterizzato da riccioli larghi e definiti a forma di spirale. Questi ricci sono pieni di potenziale, ma richiedono una cura specifica per mantenerli al meglio.

Caratteristiche dei 3A Hair

La caratterista dei 3A Hair è quella di essere ricci larghi e ben definiti, con una forma a S allungata. Questi ricci donano ai capelli un volume naturale e un movimento dinamico, che può essere ulteriormente enfatizzato con la cura giusta. Come tutti i capelli ricci, anche i 3A possono soffrire dell’effetto crespo, soprattutto in condizioni di umidità.

Come lavare i ricci 3A

Per ottenere il massimo dai ricci 3A è fondamentale seguire una routine di cura specifica che ne rispetti la natura. È innanzitutto necessario utilizzare uno shampoo formulato per capelli ricci, privo di solfati e siliconi aggressivi che possono seccare e appesantire i capelli. Altro passaggio importante è l’applicazione di un balsamo idratante dopo ogni shampoo per donare nutrimento e morbidezza ai riccioli.

Il diffusore è fondamentale

Dopo il lavaggio, è bene utilizzare gel, creme o mousse styling pensate per i capelli ricci in modo da definirli e donare loro elasticità. Un passaggio fondamentale è quello di utilizzare un diffusore per asciugare i capelli. Questo aiuterà a prevenire l’effetto crespo e a definire i riccioli. Ma non basta: districare i capelli solo quando sono bagnati e con un pettine a denti larghi per evitare di spezzarli. Infine, attenzione al calore. Per questo tipo di riccio è bene limitare l’utilizzo di strumenti a caldo come piastre.

Il taglio adatto ai 3A Hair

Sebbene sia necessario valutare caso per caso, in linea generale un taglio scalato è quello più consigliato per chi ha i 3A Hair. Lo scalato aiuta a distribuire il peso dei ricci in modo uniforme, evitando che i capelli appaiano pesanti o appiattiti.

Non trascurare i ricci 3A

Per avere una chioma perfetta non bisogna trascurarla, neanche quando dormiamo. La notte è perfetta per continuare a curare i nostri capelli. Prima di andare a letto possiamo applicare una maschera e una cuffia: questo aiuterà a preservare la definizione dei ricci. Il giorno dopo il lavaggio, infine, si possono rinfrescare i ricci con un semplice spruzzo d’acqua e un po’ di prodotto styling.